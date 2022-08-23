特朗普申请法院临时禁令 禁止FBI审查从其家中查获的文件

美国，政治，特朗普

美国前总统特朗普周一（8月22日）向联邦法院申请临时禁令，禁止联邦调查局审查两周前从他的海湖庄园查获的文件，直到任命一名特别专家负责监督审查的过程。

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据法广驻华盛顿记者偌丹（Guillaume Naudin）报道，这是自两周前美国联邦调查局对海湖庄园搜查以来，特朗普方面做出的第一个司法回应。目前为止，特朗普一直只是发表声明表达愤怒。报道指，这份禁令申请是向在南佛罗里达州西棕榈滩的一家联邦法院提交的，由特朗普在任时任命的一名法官艾伦 加农（Aileen Cannon）负责。

这份申请指责司法部不公平地对待特朗普，搜查令的范围太广，因此，要求暂停对联邦调查局扣押的文件进行审查，直到任命一名特别专家监督这一程序。同时申请还要求归还与调查无关的文件，并要求澄清和解释发起对海湖庄园搜查的原因。报道指，签署搜查令的法官已要求司法部提供有关搜查理由的文件版本。

这些文件预计将于周四公布，但司法部解释说，过多的披露可能会影响对特朗普卸任后拿走机密文件事件的调查。

据《纽约时报》周一援引知情人士的话报道，美国政府从特朗普在佛罗里达的海湖庄园中获取了300多份标有 "机密 "的文件，其中包括中央情报局、联邦调查局和国家安全局的一些高度机密文件。据该报道，美国国家档案馆今年1月收回首批150多份标记为“机密”的文件，特朗普助手在6月向美国司法部交出了第二批机密文件，而第三批是在本月早些时候FBI的搜查中被查获的。