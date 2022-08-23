美国将于周三乌克兰独立日宣布对乌追加30亿美元安全援助

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据美联社周二援引多名美国官员的话报导，随着俄罗斯入侵乌克兰战争的僵持，美国对乌的安全援助正在转向一个更长期的运动，这可能会使更多的美国军队在未来部署在欧洲待命，包括即将于8月24日宣布额外的大约价值30亿美元的援助计划，以训练和装备乌克兰军队，以便在未来几年内进行战斗。

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美国官员向美联社表示，这一最新的安全援助方案预计将在周三宣布，即俄乌战争进入六个月大关和乌克兰庆祝独立日的日子。他们说，这笔钱将资助乌军获得无人机、武器和其他装备的合同，这些装备可能在一两年内不会出现在战场上。

美方即将宣布的一揽子对乌安全援助计划根据“乌克兰安全援助倡议”（USAI）提供，其总额可能在一夜之间发生变化，但不可能变化很大。几位官员在公开宣布之前以匿名的方式透露了该援助计划的消息。

据熟悉此事的官员说，与之前的大多数一揽子安全援助计划不同，新的资金主要是为了帮助乌克兰确保其中长期防御态势。美国此前的对乌军援大部分是在总统抽调授权下进行的，集中于乌克兰对武器和弹药更迫切的需求，涉及五角大楼现有的武器库存的物资，可以在短时间内运出。

这些官员说，除了向乌克兰提供可应对其未来潜在国防需求的长期援助外，新的一揽子计划还旨在向乌方保证，美国打算继续对乌克兰提供支持，无论冲突的局势发展。

迄今为止，自拜登政府上台以来，美国已经向乌克兰提供了约106亿美元的军事援助，包括自2021年8月以来直接从美国国防部库存中提取的19批武器援助。

美国国防部领导人还在探讨一些计划，这些计划将扩大对乌克兰军队的境外培训，以及对欧洲东部和南部国家军队的培训，这些国家感到受到俄罗斯侵略的威胁最大。