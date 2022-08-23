苹果新款手机iPhone14将在印度制造

苹果手机/印度

由于北京与华盛顿发生冲突，以及中国各地不断清零封锁扰乱了经济，苹果公司计划开始在印度生产最新的iPhone14手机。

广告 继续浏览后续

据彭博社8月23日报道，苹果公司计划在中国首次发布“iPhone14”大约两个月后，开始在印度制造该产品。印度的第一批苹果“iPhone14s”可能在今年10月底或11月完成。

熟悉此事的人士称，由于习近平政府与美国政府发生冲突，并在全国范围内实施封锁，扰乱了经济活动，长期以来在中国生产大部分iPhone的苹果公司正在寻求替代方案。

彭博社披露这个消息后，在印度经销苹果产品的雷丁顿（Redington India Ltd.）印度有限公司的股价涨幅高达9.5%。

该报道引述分析说，苹果手机iPhone的主要制造商富士康科技集团研究了从中国运送零部件，并在印度南部城市钦奈（Chennai）外的工厂组装iPhone14设备的过程。

彭博社说，总部位于加州库比蒂诺的苹果公司的发言人拒绝发表评论。富士康也没有立即回应评论请求。

该报道引述分析说，对于印度来说，如果能与中国生产iPhone的速度相匹配，那将是一个重要的里程碑。印度一直在夸赞其作为替代方案的吸引力。

彭博社说，组装苹果手机往往需要在数百家供应商之间进行协调，并满足苹果公司的严格期限和质量控制。而此时滚动的冠状病毒（Covid）清零封锁和美国的制裁，都危及中国作为世界工厂的地位。

彭博社说，之前苹果和富士康内部的一些人曾希望今年在中国和印度同时开始生产，但这从来都不是一个正式的计划。其中一位人士说，为确保顺利投产，苹果希望先集中精力把中国的业务做好，然后再解决印度的生产问题。

苹果公司的合作伙伴于2017年开始在印度生产iPhone，这是苹果公司为在印度建立制造能力而进行的长达一年的努力的开始。

这个报道说，除了为其现有业务提供支持外，这个拥有14亿人口的南亚国家是一个很有前途的消费市场，莫迪政府在其印度制造计划下为科技生产提供了财政激励。