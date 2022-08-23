阿根廷副总统基什内尔面临12年徒刑及终身被禁参选

阿根廷

在大选前一年，阿根廷副总统克里斯蒂娜-基什内尔在布宜诺斯艾利斯的一场“腐败”案审判中，面临12年监禁和终身被禁参选。她的支持者和反对者发生冲突，警方投掷了催泪弹。

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8月22日周一，布宜诺斯艾利斯一间法庭“远距离”对阿根廷副总统克里斯蒂娜·基什内尔“缺席”开庭。检方指控她涉公共部门合同弊案，要求以腐败罪判处她12年监禁，并终身剥夺其参选资格。法新社说，在大选前一年多，此举或阻碍这位庇隆主义左翼政治家的参选之路。

69岁的克里斯蒂娜-基什内尔（Cristina Kirchner）曾两次担任国家元首（2007-2015年），她被指控的罪名是“非法结社”和“欺诈性管理”。

该案涉及基什内尔两届总统任期内，在南部圣克鲁斯省巴塔哥尼亚（她的大本营）公共部门合同弊案。

自2019年以来，基什内尔一直担任副总统和参议院议长。现阶段，她拥有议会豁免权，如果这款定罪被确认，那么，只有最高法院才能取消其豁免权。如果没有被确认，那么她将可以参加2023年底的立法和总统选举，尽管她尚未透露参选意图。

在检方起诉后，9月初法庭将听取辩方陈述，辩方的陈述过程预计将持续几个月，法庭应在2022年底下达判决。该案于2019年开启，但因冠状病毒（Covid-19）大流行而暂停。

法新社说，克里斯蒂娜-基什内尔影响力的一个标志是她的分裂性：她在左派中受欢迎程度与反对派对她的反对程度一样强。

周一晚间，数百名反对者和支持者在这位女政治家位于布宜诺斯艾利斯的寓所附近自发集会，双方发生了肢体冲突，导致警方组成厚厚的安全防线，并使用了催泪瓦斯。