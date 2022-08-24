乌克兰独立31周年 泽连斯基：将为收复所有领土"战斗到底"

乌克兰独立日

乌克兰独立31周年 泽连斯基总统宣布乌克兰将为收复所有领土而"战斗到底"。

乌克兰人在俄罗斯入侵6个月之际，审慎纪念自己国家脱离前苏联独立31周年。乌克兰总统表示要收复自2014年以来被俄罗斯侵占的所有领土。

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乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基(Volodymyr Zelensky)周三8月24日在国家独立日发表讲话表示，乌克兰将为收复所有领土而"战斗到底"。

泽连斯基说：我们将为（我们的土地）战斗到底，这是整个乌克兰（......），没有任何让步或妥协的余地。

乌克兰要收回的领土包括自2014年以来被莫斯科支持的分离分子控制部分地区的顿巴斯盆地，以及同年被俄罗斯吞并的克里米亚。

泽连斯基进一步说，战争的结束对我们意味着什么？那就是，在我们说+和平+之前，现在我们说+胜利+。

法新社说，经过六个月的战争，乌克兰数以万计的人死亡，并遭受巨大的破坏，所以，1991年从苏联获得独立的这个31周年纪念日，现在不是庆祝的时候。

法新社今天发自基辅的电稿说，乌克兰在高度紧张的背景下纪念这个独立日。基辅担心可能出现"令人憎恶的俄罗斯挑衅"。美国驻基辅大使馆昨天发出警告说，"未来几天"俄罗斯可能加强轰炸平民设施，并敦促美国公民立即离开该国。

基辅当局从周一到周四在首都禁止所有公众集会，而在东北部，哈尔科夫州的州长下令从周二晚到周四上午实行宵禁，今天早上已经响起了两声防空警报。