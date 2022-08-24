北约30国代表在北京集会纪念乌克兰独立31周年

乌克兰/北约

北约30国代表与乌克兰驻华代办在美国驻华大使馆纪念乌克兰独立31周年，表示与顽强抵抗俄罗斯侵略的乌克兰团结在一起。2022年8月24日

在乌克兰独立31周年这一天，北约30国代表与乌克兰代表在北京举行纪念活动，向6个月来抵抗俄罗斯非法入侵的乌克兰致敬。

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美国驻华大使伯恩斯今天8月24日在推特上说，在乌克兰独立纪念日，我深感骄傲地与（乌克兰驻华大使馆）临时代办张娜·列亲斯卡（Zhanna Leshchynska）和北约所有30个成员国的代表一同在北京，向6个月以来，为抵抗俄罗斯残暴非法入侵而奋斗捍卫自身民主的乌克兰致敬。

伯恩斯贴出北约30国代表在美国驻北京大使馆门前展示乌克兰国旗集会的照片，他还表示说，"我们与乌克兰团结在一起"。

美国驻北约的使团今天在乌克兰独立日发布推特说，我们向我们的乌克兰朋友和伙伴发出信息，美国和我们的盟国继续与乌克兰团结一致。我们被你们巨大的能力和勇气所鼓舞。

在俄罗斯入侵乌克兰6个月后，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)周三8月24日在乌克兰脱离苏联31周年独立纪念日的讲话中说，乌克兰将为收复所有领土而"战斗到底"。

泽连斯基说，我们将为（我们的土地）战斗到底，这是整个乌克兰（......），没有任何让步或妥协的余地，包括自2014年以来被莫斯科支持的分离分子控制部分地区的顿巴斯盆地，以及同年被俄罗斯吞并的克里米亚。