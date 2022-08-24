拜登总统在乌克兰独立日发声明 宣布迄今最大一批军援

拜登/乌克兰

美国总统拜登在乌克兰独立31周年发声明表示祝贺与团结，并宣布向乌克兰提供迄今最大一批军事援助...

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拜登总统关于乌克兰独立日的声明：

我以所有美国人的名义，祝贺乌克兰人民的独立日。在过去的六个月里，乌克兰人以其非凡的勇气和对自由的奉献激励了全世界。 面对俄罗斯对乌克兰的全面入侵，他们坚定而有力地站了出来。今天不仅是对过去的庆祝，而且是对乌克兰现在和将来都是一个自豪的主权独立国家的响亮肯定。

该声明说，美利坚合众国致力于支持乌克兰人民继续为捍卫其主权而战。作为这一承诺的一部分，我自豪地宣布我们迄今为止最大的一批安全援助：约29.8亿美元的武器和设备将通过乌克兰安全援助倡议的框架提供。这将使乌克兰能够获得防空系统、火炮系统和弹药、无人驾驶航空系统和雷达，以确保乌克兰能够继续长期保卫自己。

拜登继续说：我知道这个独立日对许多乌克兰人来说是苦乐参半的，因为有数千人被杀或受伤，数百万人流离失所，还有许多人成为俄罗斯暴行和袭击的受害者。但是，六个月的无情攻击只是加强了乌克兰人对自己、对他们的国家以及对他们三十一年的独立的自豪感。

拜登的声明最后说：今天和每一天，我们都与乌克兰人民站在一起，宣告驱动专制主义的黑暗比不上照亮世界各地自由人民灵魂的自由火焰。美国，包括自豪的乌克兰裔美国人，期待在未来几十年继续庆祝乌克兰成为一个民主、独立、主权和繁荣的国家。