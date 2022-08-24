美国防部公布近30亿美元对乌军援内容，包括追加6套NASAMS防空导弹等装备

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美国总统拜登（Joe Biden）8月24日就乌克兰独立日发表声明，宣布美国将向乌提供价值约29.8亿美元的武器装备，这是迄今为止美方向乌方提供的最大一笔安全援助。美国国防部稍后发表声明对这批军援所包含的物资加以介绍，其中包括对乌追加6套挪威NASAMS地空导弹系统及弹药、多达24.5万发155毫米火炮炮弹、多达6.5万发120毫米迫击炮炮弹、激光制导火箭弹系统等军用物资和用于训练军队、维护和保养装备提供的资金。

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拜登周三通过声明表示：“美利坚合众国致力于支持乌克兰人民继续为捍卫其主权而战。作为这一承诺的一部分，我自豪地宣布我们迄今为止最大的一笔安全援助：将通过‘乌克兰安全援助倡议’（USAI）提供约29.8亿美元的武器和设备。 这将使乌克兰能够获得防空系统、火炮系统和弹药、反无人驾驶航空系统和雷达，以确保其能够继续长期捍卫自己。”

五角大楼当天发表声明介绍称：“在乌克兰独立日宣布的这一‘乌克兰安全援助倡议’一揽子计划强调了美国对长期支持乌克兰的承诺，代表了对建立乌克兰武装部队的持久力量的多年投资，因为它继续面对俄罗斯的侵略而捍卫其主权。”

五角大楼指出：“与总统抽调（PDA）不同的是，美国国防部继续以历史性的速度利用国防部的武器库存向乌克兰提供装备，而‘乌克兰安全援助倡议’是美国从工业界采购能力的授权。这一宣布代表了一个签约过程的开始，在中期和长期向乌克兰提供额外的优先能力，以确保乌克兰能够继续作为一个独立、主权和繁荣的国家保卫自己。这是迄今为止对乌克兰最大的一笔安全援助。”

声明指出，这笔对乌援助包括：“6套挪威NASAMS地空导弹系统及弹药、多达24.5万发155毫米火炮炮弹、多达6.5万发120毫米迫击炮炮弹、多达24台反炮兵雷达、‘美洲豹’无人机系统（UAS）和对‘扫描鹰’无人机系统的支持设备、VAMPIRE反无人机系统、激光制导火箭弹系统及对人员培训、设备维护和保养提供的资金。”

五角大楼称：“自2021年1月以来，美国已承诺向乌克兰提供超过135亿美元的安全援助。总计，自2014年以来，美国已经承诺向乌克兰提供超过155亿美元的安全援助。通过总统抽调和‘乌克兰安全援助倡议’，国防部继续与乌克兰合作，以满足其当前和长期的安全援助需求。”

美国国防部表示：“与我们的盟友和合作伙伴一起，我们的统一努力将帮助乌克兰继续现今的成功，并建立其部队的持久力量，以确保乌克兰人民在未来继续自由和独立。”