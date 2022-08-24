韩国特使敦促中国不要驱逐朝鲜叛逃者

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韩国新任朝鲜人权问题特使呼吁通过"低调外交"说服北京不驱回朝鲜脱北者。该职位在前总统文在寅执政时空缺。

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路透首尔8月24日消息，韩国新任朝鲜人权问题国际合作特使周三呼吁通过外交压力，说服北京不要将脱北者驱逐回朝鲜。

韩国负责朝鲜人权事务的特使李信和(Shin-wha Lee)表示，2020 年初，为阻止冠状病毒(COVID-19) 的传播，中朝边界关闭后，脱北者数量急剧下降，一旦重新开放边界，这一数字预计会上升。

联合国的专家们多年来一直批评中国将叛逃者送回朝鲜，中国认为这些人是出于经济原因逃离自己国家的非法移民。

李信和特使将中国描述为"一个有实力的负责任的国际社会成员"，她说，可能需要"低调外交"来说服中国政府遵守不驱回原则，该原则要求东道国不将寻求庇护者或难民送回其生命或自由会受到威胁的地方。

她在首尔举行的新闻发布会上说：“如果边境重新开放，可能会有许多难民面临强制遣返，这是必须防止的”。

李信和女士在首尔高丽大学教授国际关系，7月被5月上任的尹锡烈总统任命为韩国朝鲜人权国际合作大使。尹锡悦承诺将促进北方(朝鲜)的人权状况。

路透社说，这个职位已空缺了五年，尹锡悦的前任试图改善与平壤的关系，而平壤认为首尔对其人权记录的批评是敌对行动。

本月早些时候，一家朝鲜国家广播电台将尹锡悦形容为恶意和对抗性的。

首尔报告称，在冠状病毒大流行期间，抵达韩国的脱北者人数创下历史新低。朝鲜在本月宣布战胜了冠状病毒（COVID-19）之后，取消了对强制佩戴口罩和保持社交距离的一些限制，但边境地区除外。