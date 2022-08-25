与澳洲媒体交恶，所罗门群岛或禁止特定外国记者入境

所罗门群岛/政治/印太

据澳大利亚广播公司8月25日报导，所罗门群岛政府似乎已经确认将阻止一些外国记者进入该国，并宣布那些通过攻击其与中国的关系而“贬低”或进行“种族定性”的记者将被禁止入境。

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报导称，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的办公室多次责备澳大利亚广播公司的《四角方圆》节目，该节目报道了中国在所罗门群岛日益增长的存在。周三，索加瓦雷的办公室发表了一份特别的长篇声明，再次针对澳大利亚广播公司和《四角方圆》节目，指责该节目从事“种族定性观念”和“故意使用错误信息和传播预先设想的偏见信息”。

报导指，澳大利亚广播公司已经否认了这些指责，称支持相关一集的节目内容，并强调其主要采访对象是对中国在该国的存在表示关切的所罗门群岛人，而不是外国专家。

报导称，但索加瓦雷办公室的声明坚持认为，澳大利亚广播公司对中国在所罗门群岛存在的报道相当于“种族定性”，宣称该广播公司“试图告诉所罗门群岛人民，由于所罗门群岛政府向非澳大利亚广播公司认为的白人，且没有运行一个民主制度的伙伴开放，所以它是错误的、不合格的和腐败的。”

该声明似乎将这一主张作为禁止外国记者入境的依据，称“所罗门群岛宪法保护所罗门群岛不受种族歧视，所罗门群岛政府将确保在所罗门群岛消除种族做法。”

该声明写道，“澳大利亚广播公司或其他外国媒体必须明白，允许记者在其他（国家）的行为方式并不意味着他们有权在太平洋地区以同样的方式运作”。

该声明表示：“太平洋地区与澳大利亚或美国不一样。当你们选择来到我们的太平洋岛国时，要尊重，要有礼貌，并遵守适当的外交礼节。”

该声明强调：“这种机构或拥有这种素质的记者将不被允许进入所罗门群岛和其他太平洋岛国。”报导指，声明没有提供任何细节，说明这一禁令究竟会如何实施，或者究竟会对外国记者施加哪些特别的限制。

目前还不清楚所罗门群岛政府的新规则究竟何时实施，是否尚未起草任何准则，或者是否将适用于所有外国记者。报导提及，当下希望进入所罗门群岛的澳大利亚人，包括记者，都可以申请落地签证。

据了解，澳大利亚广播公司本周早些时候首次披露，所罗门群岛可能对被认为对该国政府有敌意的外国记者实行新的限制。

报导还透露，外交官员向澳大利亚驻所罗门群岛高级专员斯特拉汉（Lachlan Strahan）抱怨 《四角方圆》的节目，但索加瓦雷总理的办公室坚称政府没有“召见”斯特拉汉，而只是在“邻里间的交谈”中提出对该节目的关切。

索加瓦雷办公室的声明说，所罗门群岛政府“对澳大利亚广播公司制作这种攻击性材料并允许其向太平洋岛国播放深表关切。”报导指，一些所罗门群岛本地的记者已经越来越担心，该国的新闻自由开始受到侵蚀。

所罗门群岛政府已着手更换公共资助的SIBC广播公司的董事会，并剥夺了该机构作为国有企业的地位，尽管政府坚称不会试图控制任何编辑内容。所罗门群岛政府还一直在探索建立国有报纸的可能性，这可能会对该国的私营媒体机构产生严重的财政影响。