俄罗斯被指控在乌克兰广泛使用集束炸弹造成数百平民伤亡

俄罗斯乌克兰集束炸弹

一个集束炸弹监督机构今天8月25日表示，俄罗斯在乌克兰广泛使用集束炸弹，造成数百名平民伤亡，并破坏了房屋、学校和医院。

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据法新社发自日内瓦的信息，集束弹药联盟（CMC）在其年度报告中说："今年有记录、报告或认为俄罗斯军队在乌克兰进行了数百次集束弹药攻击 "。

这个集束弹药监督联盟说，"在2月24日俄罗斯开始进攻乌克兰后的持续冲突中，乌克兰部队似乎也多次使用了这种武器"。

俄罗斯和乌克兰都没有加入禁止这种武器的公约，该公约有110个缔约国和13个其他签署国。

负责这份报告有关"禁止政策"章节的编辑玛丽·韦勒姆（Mary Wareham）说："俄罗斯在乌克兰广泛使用国际禁止的集束弹药，表明其公然无视人类生命、人道主义原则和法律规范"。

她补充说："明确谴责在乌克兰持续使用集束弹药对于加强这些武器的污名和结束它们构成的威胁至关重要"。

这份100页的报告将于8月30日至9月2日联合国日内瓦办事处举行禁止集束炸弹公约缔约国年度会议上发布。

该联盟还敦促俄罗斯"立即停止这些无差别的攻击，并呼吁所有签署国采取措施，放弃这些武器，毫不拖延地加入公约"。