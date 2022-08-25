巴基斯坦前总理伊姆兰-汗获保释

巴基斯坦/伊姆兰-汗

被指控违反巴基斯坦反恐法的该国前总理伊姆兰-汗 （Imran Khan）今天8月25日获得保释。

广告 继续浏览后续

法新社引述其党内一名官员提供的消息报道，巴基斯坦前总理伊姆兰-汗获得保释。巴基斯坦反恐法庭的这个决定可让伊姆兰-汗继续在全国各地举行一系列集会，呼吁提前举行选举。

这位前总理被送上法庭是几个月来政治斗争的最新动作，这场斗争始于4月，当时这位前板球明星被国民议会的不信任动议推翻。

自那时起，他在全国各地举行了大型集会，攻击建制派和谢里夫总理的政府，他说这是由美国将其策划的"阴谋"强加给巴基斯坦。

前政府信息部长、伊姆兰-汗所属的巴基斯坦正义运动党（PTI）的高官乔德里（Fawad Chaudhry）说，法院的裁决没有立即公布，但汗先生被"临时释放"，直到九月一日。他补充说："我们对法庭这一决定并不满意"。"法院应该取消对该案的起诉"。

这场政治危机发生在当局努力应对创纪录的季风降雨在该国大部分地区造成的严重洪灾之际。

据国家灾害机构周四公布的最新数据，自6月以来，已有903人死于洪水，超过18万人逃离农村地区的家园，到旱地上避难。

巴基斯坦的经济也受到影响，如果国际货币基金不批准在下周恢复60亿美元的救助，该国就有可能发生外国贷款违约。

伊姆兰-汗和他所在的民族主义政党的其他高级成员自他下台以来面临着一系列的指控。

对伊姆兰-汗的最新指控是他上周末的一次集会上发表讲话抨击一名地方法官，该法官签署了逮捕其政党（PTI）一名官员的逮捕令，这名官员已被关押一周，该党领导人称他在关押期间受到了酷刑。

伊姆兰-汗的主要目标是争取早日举行大选，但政府没有显示这样做的迹象。

伊姆兰-汗于2018年当选，承诺结束腐败。但在经济困难的情况下，他的民意支持随后受到削弱。

在他的统治下，该国的经济指标急剧下降，国际货币基金暂停了一项60亿美元的贷款计划，新政府刚刚将该计划重新纳入正轨。

法新社这个报道说，伊姆兰-汗也失去了巴基斯坦军方的支持。

另外，周日，巴基斯坦媒体监管机构（PEMRA）禁止电视台直播这位前总理的演讲，称他正在发表"仇恨演讲"，"可能会扰乱公共和平与安宁"。