成蕾的中国监狱生活：须和同室的3名女囚轮流睡1张床

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前中国环球电视网澳洲籍华裔记者成蕾于2020年8月被捕，她被指控泄露国家机密。在中国的监狱中度过了两年多的时间后，其狱中生活首度曝光。

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中央社援引澳洲每日电讯报24日的报导表示，成蕾最近向探访她的澳洲使馆领事，诉说自己的牢狱生活：成蕾须和同室的3名女囚犯轮流睡1张床，还须垫上卫生棉才能穿上不合脚的鞋子。

成蕾向使馆领事表示，由于过去2年很少能到户外见到阳光，她的视力正在减弱，但狱方却嫌太麻烦不愿帮她配置老花眼镜。因为穿的鞋子不合脚，她不得不把卫生棉垫在鞋子里。报导还指出，成蕾的健康状况因长时间监禁而转差。

据报导，成蕾最初被关在北京一个秘密地点遭监视居住，后来被转移到一个仅有9平方米的监狱囚室，与另外3名女囚关在一起，但只有1张床，同室4人必须轮流使用。

不过，成蕾也会利用莎士比亚作品与英语影集教室友们英文，还教她们1980年代的流行英文歌。她说，“我的英语教学事业正在蓬勃发展”，并为狱友的生命带来改变，同时也让狱中的自己保持乐观。

报导引述成蕾的男友、前中国澳洲商会首席执行长柯伊尔（Nick Coyle）表示，现在是用慈悲心解决成蕾案的时候了，好让她与年幼的两个孩子团聚。

现年46岁的成蕾生于湖南岳阳，10岁随父母定居澳洲，毕业后曾在澳洲金融业工作。后来返回中国发展，2002年进入央视任职，曾主持报导财经节目，其后转往中国环球电视网（CGTN）财经频道担任记者和主持人。

2020年8月13日，成蕾突然被中国国安部门从北京家中带走。2021年2月5日，她被依涉嫌“为境外非法提供国家秘密罪”遭正式逮捕。

今年3月31日，成蕾在北京出庭，但澳洲外交人员未被允许旁听，且法院至今没有对她作出判决。

2020年初新冠疫情爆发后，澳洲政府公开要求对中国进行疫情溯源调查，彻底惹怒中国当局，两国关係系急转直下。而成蕾同年8月被捕，即被普遍视为中国对澳洲这一举动的报复行动之一，沦为双方关系恶化的牺牲品。

中国驻澳洲大使肖千日前会见澳媒时曾称，澳洲新政府上任为两国改善关系提供良好机会；但被问到中国是否愿释放成蕾及放松贸易制裁时，肖千并未作出具体回答。