科比坠机事故照泄露案宣判 其遗孀瓦妮莎将获赔1600万美元

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据美国有线电视新闻网(CNN)报导，加州的一个联邦陪审团8月24日对球星科比坠机事故现场照泄露案作出裁决，裁定洛杉矶县警长和消防部门对侵犯科比的妻子瓦妮莎和共同原告——另一名坠机遇难者家属的宪法权利负有责任，并裁定赔偿3100万美元，其中瓦妮莎将获赔1600万美元。

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报导指，判决书宣读后，瓦妮莎与她的律师拥抱。在哭泣中，瓦妮莎又拥抱了她坐在前排的女儿纳塔利娅。她们离开洛杉矶法院时没有发表声明，但瓦妮莎在Instagram上发布了一张她、科比和他们的女儿吉安娜的照片，并写道：“都是为了你们! 我爱你们! 为科比和吉吉讨回公道！”

此案中代表洛杉矶县的律师哈什马尔(Mira Hashmall)在判决后不久发表了一份声明。哈什马尔说，“虽然我们不同意陪审团关于县政府责任的调查结果，但我们认为，金钱上的裁决表明，陪审员不相信证据支持原告要求的7500万美元的精神痛苦”。

声明补充说：“我们将与我们的客户讨论下一步行动。同时，我们希望布莱恩特和切斯特(另一名坠机遇难者)的家人继续从他们的悲惨损失中恢复过来。”

报导指，联邦陪审团认为，涉事的洛杉矶县警长和消防部门都缺乏适当的政策和培训，导致死难者权利受到侵犯。唯一没有得到陪审员支持的原告诉求是在发现县消防部门对任何长期广泛存在的拍摄非法照片的做法或习惯负有责任。洛杉矶县警长部门被认定对同一问题负有责任。

2020年1月，科比与女儿吉安娜等9人因直升机事故身亡。多名警员涉嫌参与拍摄和分享科比空难现场的照片，引发死者家属不满并对洛杉矶县警察局等提诉。

巧合的是，洛杉矶市将8月24日命名为“科比日”，以纪念这位洛杉矶湖人队球星在NBA职业生涯中穿的两个球衣号码，8号和24号。湖人队已经退役了这两个号码。