联合国人权事务高级专员巴切莱特尚不确定何时发表新疆报告

新疆人权报告

联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特周四承认，她不知道她期待已久的新疆问题报告是否会像她承诺的那样在8月31日任期结束前发表。

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据法新社报道，巴切莱特在新闻发布会上表示，正在为完成报告工作。她原打算在8月31日任期结束前，完成并公布报告，可在收到了中国政府提供的实质性信息后，必须仔细研究，就像每次为任何一个国家做的那样。她说：“我们正在尽最大努力实现我的承诺，"

"一直处于压力之下吗？"巴切莱特表示：一直受到来自各方面的压力，并特别指出，压力来自各个方面和各种情况。 她解释说：“在这种情况下，我一直承受着发表或不发表（报告）的巨大压力，但这种压力不会让我决定发表或不发表报告。

法新社指出，长期以来，新疆一直发生针对平民的血腥袭击，当局称这些袭击是由维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒实施的，他们是该地区的主要民族。因此，这一地区一直处于严密的监视之下。

据一些西方国家和独立组织的说法，中国政府在新疆的 "再教育营 "中，关押了100多万维吾尔人和当地其他穆斯林民族的成员，甚至实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"的措施。

中国强烈否认这些指控，并将这些 "营地 "说成是 "职业培训中心"，目的是打击宗教极端主义，以及培训当地人从事某种行业的能力。

巴切莱特5月对中国进行一次罕见访问时，曾呼吁北京避免在新疆采取 "武断 "措施，同时也谴责该地区 "极端主义的暴力行动"。

这次访问是17年来，联合国人权事务高级专员对中国的首次访问。是在联合国与北京进行了艰难的谈判之后成行的。

此后，国际非政府组织就更加强烈地要求智利前总统公布访问新疆的报告。

联合国人权事务高级专员办事室发言人杰里米-劳伦斯，在8月初告诉法新社："这项评估是作为高级专员促进和保护人权的总体任务的一部分而编写的。" 他说："自2017年底以来，有人指控维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族的人权受到侵犯，而且围绕实地情况的叙述相互矛盾，人权事务高级专员（曾）在2021年通知人权理事会，需要进行‘独立的评估’。"