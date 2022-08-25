花旗将结束在俄罗斯的消费者和商业银行业务

俄罗斯

华尔街巨头花旗集团（Citigroup Inc.）8月25日表示，花旗将从这个季度开始，结束在俄罗斯的消费者和商业银行业务，预计会因此在未来18个月支出约1亿7000万美元费用。

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路透社报导，在俄罗斯拥有庞大业务的花旗集团2021年4月宣布退出零售业务的计划，俄军今年2月底入侵乌克兰后，花旗又于3月扩大退出计划，将当地的商业银行业务涵盖在内，但无法寻获愿意接手这两大业务的买家。

花旗在全俄国3000名员工中，将有15家分行的大约2300人受到业务结束影响。花旗和美国华尔街其他重要金融业者一样，为遵守西方国家对俄国的制裁，而宣布关闭或即将关闭在俄业务。

花旗透露，截至6月30日，集团在俄罗斯的曝险规模为84亿美元。

花旗退场将影响到存款帐户、投资、放款和信用卡等业务。

花旗集团负责所有拟出售业务的部门负责人Titi Cole说，过去几个月，我们探索了多个战略选项来出售这些业务。考虑到大环境下的许多复杂因素，结束该业务的路径最合理。

花旗集团将结束其在俄罗斯的个人和商业银行业务。俄乌冲突使该业务的出售变得复杂。

据周四的声明，关停这项业务将产生1.7亿美元的成本，主要与重组费用和供应商终止费用相关。花旗集团将继续尝试出售该地区的某些个人银行业务。

花旗在前任最高总裁威尔 (Sandy Weill) 的领导下，成为全球最大的金融巨头之一，近年来一直在退出非核心市场。