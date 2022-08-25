道达尔被指控曲线向俄侵乌战机供燃料 断然否认

道达尔/俄军

法国《世界报》8月24日根据几份文件和非政府组织"全球见证"的调查，指控道达尔能源公司与俄罗斯诺瓦泰克的合资公司为参与乌克兰战争的俄战机提供燃料。

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这些消息源说，由法国道达尔能源（TotalEnergies）占股49%，俄罗斯诺瓦泰克（Novatek）占股51%的特内夫特燃气（Terneftegaz）公司在西伯利亚经营的“热岩溶（Termokarstovoye）气田”，向鄂木斯克附近一家炼油厂提供了液化天然气，该炼油厂制造了燃料，然后被用作俄军飞机的燃料，至少用到7月。

这些发现部分基于路孚特（Refinitiv）数据库的数据，该数据库在卫星图像的支持下追踪供应链。

据非政府组织"全球见证"说，自乌克兰被入侵以来，特内夫特燃气Terneftegaz公司的出货量占鄂木斯克收到的原材料的8%以上。

该非政府组织接着指出，"从鄂木斯克炼油厂向乌克兰附近的俄罗斯空军基地运送了数百批喷气燃料"。

据对路孚特Refinitiv数据的分析，从今年2月13日到7月份，约有4万吨航空燃料从鄂木斯克运往莫罗佐夫斯克（Morozovsk ）和沃罗涅日（Voronezh）的苏霍伊战斗轰炸机基地。"全球见证"补充说，从2017年到俄乌战争开始之前，这两个基地没有收到过来自这个炼油厂的燃料。

道达尔集团周三在一份声明中回应《世界报》和非政府组织"全球见证"披露的这一信息说: "没有，道达尔能源公司没有为俄罗斯军队生产燃料"。

该集团的声明说，道达尔能源公司坚决驳斥这篇文章中的所有毫无根据的指控，并对其"错误、简略和不真实"表示遗憾。

道达尔能源集团告诉《世界报》，俄罗斯诺瓦泰克是与道达尔合资的企业特内夫特燃气（Terneftegaz）公司设施的运营商，并说，自2022年2月以来，道达尔没有从这些设施中获得股息。该集团补充说 "道达尔能源集团不参与诺瓦泰克关于燃料油估值的决定"。

诺瓦泰克是一家"独立的私营公司"，由道达尔能源公司（TotalEnergies）拥有19.4%的股份，道达尔能源公司称其"既没有关于诺瓦泰克在俄罗斯市场上独立销售的信息，也没有对其销售进行控制"。

在周三的声明中，道达尔能源集团威胁要采取法律行动："道达尔能源集团将逐点回应这篇文章，并保留采取任何适当法律行动的权利，以确保保护其利益和声誉"。

全球见证组织的数据调查负责人路易斯-戈达德（Louis Goddard）说，道达尔能源公司 "声称其生产与俄罗斯的军事行动没有关系，但这种说法已经站不住脚。总的说来，应该光明磊落。

俄罗斯入侵乌克兰后，道达尔能源公司宣布不再在俄罗斯投资新项目，但它仍然在那里保持活动，主要集中在亚马尔液化天然气的液化气。