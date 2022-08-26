一枚人类历史上最强大的火箭29日将飞向月球

美国/太空开发

本月29日，搭载猎户座宇宙飞船的人类历史上最强的运载火箭“太空发射系统（Space Launch System：SLS）”将在美国发射升空。这是自1972年的阿波罗计划之后，将人类送上月球的阿尔忒弥斯计划的第一步。美国宇航局（NASA）的目标是，虽然这次不会载人前往月球，但截止2025年人类要再次登月。NASA计划揭晓太阳光无法照亮的月球南极的永久阴影区等月球的秘密。为此，还在月球南极选定了13个着陆备选地。

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据朝鲜日报署名柳志韩今天报道称，耗资230亿美元的人类历史上最强大的火箭，29日将飞向月球。 该火箭预计将在执行42天的任务后再返回地球。

这次发射SLS是让人类重返月球的美国阿尔忒弥斯计划的一个组成部分。计划本月底发射的“阿尔忒弥斯1”不会载人升空，而是会停留在月球轨道上并返回。之后的计划是2024年载人宇宙飞船进入月球轨道（阿尔忒弥斯2），2025年人类亲自登月（阿尔忒弥斯3）。

执行阿尔忒弥斯计划的SLS，被评价为人类历史上最强大的发射体。发射体高度为98米，比自由女神像（93米）还高，重达2500吨。推动火箭的力量——推力为400万公斤，比阿波罗时代的土星5号火箭大15%。NASA从2014年开始着手开发，为此投入了230亿美元。

据该报道，科学界之所以特别关注SLS，是因为它是将人类送往深空宇宙（deep space）的运输工具。包括美国在内的宇航发达国家都在尝试将人类送入月球之外的火星。因此，火箭必须能够运载很多货物。NASA的构想是改进SLS的性能，将其送往火星。

该报道原文链接：https://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=20220857675&cate=C01&mcate=M1003