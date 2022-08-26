莫德纳控告辉瑞/BNT侵犯专利开发COVID疫苗

疫苗

美国生物技术公司莫德纳今天宣布对疫苗竞争对手辉瑞/BNT提起告诉，指控他们在开发COVID-19疫苗时，侵犯莫德纳专利。

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法新社和中央社报导，莫德纳在声明中指出：「莫德纳认为辉瑞和BNT的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗侵犯莫德纳于2010年和2016年间申请、涵盖莫德纳mRNA基础技术的专利。」

莫德纳称，已向美国麻萨诸塞州联邦地区法院和德国杜塞道夫地方法院提起诉讼，索赔金额还没有定。

路透社报导，美股开盘前，辉瑞（Pfizer）股价下跌1.4%、BNT（BioNTech）跌约2%。

莫德纳执行长班塞尔在声明中说：「我们提起这些诉讼以保护我们率先投资数十亿美元去创造，并于COVID-19大流行之前10年间取得专利的创新mRNA技术平台。」

莫德纳，以及辉瑞和BNT两家合伙公司，是最早开发COVID-19疫苗的两个集团。

莫德纳指控辉瑞/BNT未经授权而复制莫德纳早在COVID-19疫情爆发之前很久就取得专利的mRNA技术。

总部设在美国麻州剑桥（Cambridge）的莫德纳，是信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技术的创新先驱，这项技术使疫苗开发商能以前所未见的速度开发出COVID-19疫苗。

过去需要耗时数年的审批程序得以在数月之内完成，很大程度上归功于mRNA疫苗的突破。mRNA疫苗教导人类细胞如何制造能够引发免疫反应的蛋白质。

德国的BNT与美国辉瑞大药厂缔结伙伴关系时，也致力此一领域。

美国食品暨药物管理局（FDA）2020年12月先对辉瑞/BNT授予紧急使用授权，莫德纳于一周后获得授权。

莫德纳自行研发的COVID-19疫苗今年创造104亿美元营收；辉瑞/BNT疫苗同期则约有220亿美元营收。