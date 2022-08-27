俄乌战争阴影笼罩，不扩散核武器条约缔约国大会未达共识

联合国/不扩散核武器条约

联合国秘书长古特雷斯2022年8月1日在不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会开幕式上发表讲话。

不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会26日在纽约落幕，但延续四周的谈判因俄罗斯代表的反对立场，而未能达成任何共识。法新社根据接近谈判的人士透露的消息指出，俄罗斯尤其对会议最后文件中涉及乌克兰扎波罗热核电站的文字表达不满。

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的确，这次在俄乌战争带来的核武以及核电灾难威胁背景下召开的不扩散核武器条约缔约国审议大会，最终也因伴随俄乌战争核灾难危险而未能达成共识。

1970年生效执行的不扩散核武器条约目前有191个签约国。缔约国每五年举行一次审议大会。第十次审议大会因新冠疫情而拖延至今。会议宗旨一是防止核武器扩散，二是推动全面解除核武器，三是加强和平使用核能源的国际合作。

但第十次审议大会8月1日在纽约联合国总部开幕时，俄罗斯入侵乌克兰的战争已经进入第6个月。继俄罗斯总统普京在战争初期，以可能动用核武器回应美欧各国的对俄制裁以及对乌克兰的支持之后，自3月初就已经由俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站及周边地带不断置身炮火之下，又引发各界对这个欧洲第一大核电站受损引发核灾难的高度忧虑。

联合国秘书长古特雷斯8月1日在大会开幕讲话中表示，自冷战结束以来，核威胁还从未如此紧迫。一个误会、一次误判都可能将人类推入“核覆灭”。古特雷斯希望这次大会能因应当前世界形势，强化不扩散核武器条约。

不过，尽管俄罗斯总统普京在大会开幕致辞中也表示，核战争没有赢家，但四周的谈判之后，与会俄罗斯代表认为大会最后文件中某些段落“政治化”，表示反对。

法新社引述接近谈判途径的消息指出，俄罗斯尤其反对文件中涉及扎波罗热核电站核灾难威胁的表述。法新社看到的大会文件最后文本凸出对乌克兰核电站，尤其是对扎波罗热核电站周围的军事行动感到的“高度不安”，指出乌克兰失去对核电站的控制“严重影响电站安全”。

不过，俄乌战争背景下的核威胁并不是困扰本次大会唯一主题。四周的大会议程也讨论了朝鲜以及伊朗的核开发努力。随俄乌战争而加剧的冷战气氛显然使得围绕控制朝鲜以及伊朗核武努力的大国合作也更加困难。