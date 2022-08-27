北约聚焦强化北极安全

北极/北约

北极成为地缘政治热点，继美国宣布设立大使官职，以加强对北极的战略与外交关注，北约也计划强化关注北极安全，并称此举是战略上防备中国与俄罗斯渗透抢滩。

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北极因为气候变迁，形成了可能容许船只通行的航道。鉴于俄罗斯及中国正进一步布局北极地区，继美国宣布将设立北极大使一职以加强外交，北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格Jens Stoltenberg）也不失时机强调，北约必须强化北侧安全以对抗俄罗斯。

据法新社报道称，斯托尔滕贝格访问加拿大的行程26日告终，期间参访了加拿大的北极防御部署。

斯托尔滕贝格在加拿大亚伯达省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的空军基地举行的记者会上说，“北极地区对欧洲暨大西洋地区来说，具有战略重要性”。待芬兰和瑞典正式加入北约后，8个北极国家之中，将有7个是北约成员国。

斯托尔滕贝格还警告：“俄罗斯导弹和轰炸机抵达北美的最短路径就是飞越北极点。这使得北美航太防卫司令部（NORAD）的角色对北美和北约来说都变得举足轻重。”

北美航太防卫司令部是美国和加拿大共同组成的军事机构。

斯托尔滕贝格与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）参访了一座冷战时期的预警雷达站，并视察加拿大的北极军事演习。

斯托尔滕贝格以俄罗斯在北极地区的大批军事集结为例说，俄罗斯在北极地区的武力对整个联盟构成战略上的挑战。他指出，俄罗斯的行动包括重启数以百计新建和前苏联时代的北极军事设施，还利用北极地区做为测试极音速导弹等最先进武器的平台。

此外，中国把手伸向北极从事航运和资源开采，并规划成立全球最大的破冰船舰队，斯托尔滕贝格也对此表达了忧虑。他说：“北京和莫斯科承诺加强在北极的实务合作。这构成了深化战略伙伴关系的一部分，挑战我们的价值观和利益。”他表示，北约必须做出反应，加强在北极地区的存在感，并投资发展新的能力。

斯托尔滕贝格还提到，气候变迁也成了新的安全挑战，必须从根本上重新思考北约在北极的立场。他说：北极地区因气候变迁而显得更加重要，因为冰在融化，愈来愈容易从事经济和军事活动。

法新社说，加拿大总理特鲁多则表示，加拿大很快会汰换老旧的战机机队、更新与美国合作的北美大陆防御部署。加拿大目前尚未达到北约订定的国防支出目标。但加拿大已拨款数十亿美元用于新的卫星和北极的海下探测器，并更换从美国阿拉斯加至加拿大魁北克的老旧雷达站网络；特鲁多说：这将提升我们的侦测能力，确实吓阻越过北极点而至的威胁。