所罗门拒绝了让美国巡逻舰靠岸

所罗门群岛/美国

所罗门群岛拒绝让一艘本应在那里进行例行访问的美国巡逻舰靠岸。法新社说，这表明美国与所罗门群岛国家的关系正在恶化，与此同时，中国对所罗门群岛施加越来越大影响。

广告 继续浏览后续

据美国海岸警卫队周五在一份声明中说，奥利弗-亨利号巡逻舰计划对所罗门群岛进行一次例行访问。但所罗门群岛政府没有对美国政府提出的允许该船在霍尼亚拉加油和进食的要求作出回应。

美国方面说，美国海岸警卫队在和平时期向国务院报告，但在战时由国防部管辖。美国国务院正在与所罗门群岛政府接触，并期望美国政府今后提出的所有访问请求都能得到批准。

美国海岸警卫队没有说明遭拒绝的事件发生的时间，但它在8月14日发布了一张奥利弗-亨利号的照片，称该船艇刚刚抵达巴布亚新几内亚。据照片说明指出，该舰从关岛出发，正在进行南行巡逻。

法新社说，所罗门群岛政府最近与中国签署了一项不透明的安全协议，正试图遏制新闻自由，并考虑推迟选举。

所罗门群岛曾是瓜达尔卡纳尔岛战役的发生地，该战役是美国及其盟国在1942年对日本发动的第一次大规模陆地进攻，也是太平洋战争的转折点。