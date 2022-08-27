格陵兰今开大型北极会议

北极/地缘政治

地球北极地区因发现稀有金属和碳氢化合物而日益受到觊觎，但也有地缘战略原因：气候变化正在该地区出现新的破冰后水上航道，并吸引了中国和俄罗斯等大国的兴趣。中俄兴趣不仅是商业上的，也是军事上的，尤其是在乌克兰战争开始后。正是在这种情况下，格陵兰北极圈论坛将于8月27日（星期六）开始举行，这是两年来的第一次。

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据本台报道，格陵兰岛举办大型北极会议。预计本周末将有数百名研究人员、商业领袖、原住民领袖和政治家，包括美国国务卿布林肯，来到格陵兰岛首府努克与会。

北极如何适应气候变化？随着冰盖的融化，稀有金属的开采比以前更容易获得，其前景如何呢？这些是北极会议议程上的一些问题。

但这还不是全部。乌克兰战争以及芬兰和瑞典加入北约的愿望正在加剧与远在北方的俄罗斯的紧张关系。因此，国防安全也将是会议讨论的主要议题之一。

另一个机构，即汇集了该地区所有国家的北极理事会，在俄罗斯入侵之初就分崩离析了。而近年来，莫斯科在高北地区的军事存在却稳步增加。2017年，俄罗斯模拟了对挪威的一个雷达站的攻击。挪威是北约成员之一，次年挪威则以一场大型军事演习对此作出回应，但这激怒了莫斯科。