佩洛西访台后美军舰首次通过台湾海峡 北京回应斥“炒作”

中国，台湾海峡，美国

美国海军周日（8月28日）宣布，两艘美军提康德罗加级导弹巡洋舰在符合国际法的情况下，正例行性通过台湾海峡。报道指，这是在美国众院议长佩洛西访台空前升高台海局势之后，美舰首次穿越台湾海峡。

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美国海军在声明中说，此次通过 "展现了美国对自由和开放的印太地区的承诺"。自美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾后，台海紧张局势空前升高。中国在台湾附近进行了前所未有的大规模陆海空军演，而台湾也实施演习，模拟防御解放军的入侵。

美国海军第七舰队周日表示，两艘提康德罗加级导弹巡洋舰：“安提坦”号和“钱斯洛斯维尔”号今天例行通过台湾海峡，行经的水域符合国际对公海航行和飞越自由的适用范围。声明强调，两舰已通过 "台湾海峡超出任何沿海国家领海的走廊"，美军将保留在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务的权利。

报道指，第七舰队驻扎在日本，是美国在太平洋地区的海军重要组成部队之一。

台湾国防部当天发布简短声明表示，两艘美军巡洋舰由北向南穿过台湾海峡，期间台军全程掌握台湾周边海、空域相关动态，状况均正常。

中国解放军东部战区发言人施毅周日回应称，美国巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作，中方对过航行动全程跟监警戒，尽在掌握。并表示部队保持高度戒备，随时做好挫败任何挑衅的准备。

美国8月12日宣布计划加强与台湾的贸易关系，并在台湾海峡进行新的空中和海上穿越，以回应中国的 "挑衅 "行动。在佩洛西访问台湾后，中国军方进行了无前例的环台湾岛最大规模军演，连续5天部署军舰、导弹和战斗机，模拟对台湾的封锁。

美国第七舰队副司令卡尔-托马斯8月16日称北京在演习期间向台湾上空发射弹道导弹的做法是 "不负责任的"，并称这些导弹擦过了国际航道。