断交3年后 哥伦比亚和委内瑞拉正式恢复外交关系

南美洲，外交

哥伦比亚前参议员阿曼多-贝内代蒂（左）被任命为驻委内瑞拉大使，而委内瑞拉前外长费利克斯-普拉森西亚（右）被选为驻哥伦比亚大使。

哥伦比亚和委内瑞拉断交3年后，随着新任总统佩特罗任命的哥伦比亚大使周日抵达加拉加斯，两国正式恢复外交关系。

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哥伦比亚新任驻委内瑞拉大使贝内代蒂发推特说，"与委内瑞拉的关系本不应该中断，我们是兄弟之邦，一条假想的界限不能将我们分开。” 他表示，与委内瑞拉的双边贸易维系了800多万哥伦比亚人的生计，重新建立两国之间的贸易关系是此次恢复关系的目标之一。

哥伦比亚新任左翼总统佩特罗和委內瑞拉总统马杜罗本月11日宣布，双方计划恢复2019年中断的外交关系，互派大使。

委内瑞拉前外长普拉森西亚周一赴波哥大就任新的驻哥大使。他在2019年至2021年期间曾任委内瑞拉驻北京大使。他在抵达时说，"我们已抵达哥伦比亚，向哥伦比亚政府递交了国书，我们非常渴望推进双方的和平外交。“

两国宣布恢复邦交，除互派大使外，正常化进程还包括完全重新开放边界，两国间2000多公里的边界自2015年起已禁止车辆通行，自2021年底起仅恢复对行人开放。

两国也计划恢复双边军事关系。

据两国商会预测，2022年的双边贸易额将达8亿至12亿美元，而2021年约为4亿美元。

委内瑞拉2019年2月宣布与哥伦比亚断交，当时哥伦比亚右翼总统杜克不承认马杜罗的连任，并支持宣布反对派领导人瓜伊多为临时总统。