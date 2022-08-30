布林肯：美国与强迫失踪受害者站在一起

强迫失踪受害者国际日

美国国务卿布林肯在8月30日强迫失踪受害者国际日发表声明，强调强迫失踪严重侵犯人权，而且受到国际法的严禁，但是这一做法持续被用来压制异议和攻击公民社会。布林肯重申，美国与所有强迫失踪的受害者站在一起。

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同一天，包括大赦国际、自由之家、中国人权捍卫者组织、香港民主委员会以及世界维吾尔大会等33个人权团体联名发表公开信，呼吁国际社会关注中国政府采用不同的手法让中国的异议人士和维权人士强迫失踪，并对此采取实质性的反制行动。

布林肯在声明中指出，每一年都有普通的民众在被政府官员或他们默许的人逮捕、扣押或绑架后而强迫失踪或消失得无影无踪。对此负有责任的人经常拒绝承认失踪的发生，甚至以反恐活动作为借口。威权政府以及他们的代理人试图通过强迫失踪在人权倡议者、政治活跃人士、环保人士、记者以及其他例如儿童或残疾人士等弱势团体中造成恐惧及维持控制。

“美国重申其对解决强迫失踪问题的承诺，并呼吁世界各国政府终止这一做法，追究肇事者的责任，披露失踪亲人的下落或命运，尊重所有人的基本自由和人权，”布林肯在声明中说。

由人权团体联名发表的公开信指责北京当局长期广泛地利用“在指定地点监视居住”、“留置”、“安康”（精神病院）等非法手法，强迫异议人士、维权律师、民主人士、甚至记者和非政府组织成员等强迫失踪。这些手法还被用于西藏和新疆反抗当局欺压和侵权的人士。

公开信特别提到中国著名的维权律师高晟智以及未被中国政府认可的第11世班禅喇嘛更登确吉尼玛的强迫失踪案，强调此类强迫失踪案在中国就是家常便饭。

公开信呼吁全体国际社会采取实际行动，终止中国所有形式的强迫失踪行为。公开信同时要求中国政府释放所有强迫失踪的受害者，并确保受害者家属的知情权，为受害者伸张正义，让他们回家，并保证绝不让他们再次强迫失踪。

公开信表示：“我们与所有失踪者以及长期期盼他们活着回家的家人站在一起”。