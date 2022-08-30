气候变化带来全球战略调整议题

国际/气候变化/战略

酷暑，干旱，飓风，洪水，极端天气在全世界各地出现的频率越来越高，甚至有常态化的风险，随时威胁着人们的生命和财产安全，几乎没有一个地方可以被幸免的现实唤醒不少人的环保意识和对气候变暖后果的焦虑。这只是个人的微观角度看，如果扩大视角，从全球宏观看，气候变暖引发的问题将日益威胁到全球的和平和稳定，尽管虽然目前还没有任何战争或冲突被确认为直接有气候变化导致，但决策者必须前瞻性地预测后果，找到应对的战略，军队也要预测气候变化对国际战略格局的影响（移民、受影响最大的地缘政治地区）。作为和平与安全的主要行动者，军队也必须适应严重影响其参与真正气候安全政策的使命和能力的形势。还必须分析其主要国防任务将如何受到温度上升的影响：军事行动、健康安全、对公共减灾政策的贡献、能源安全、国防设备和基础设施的适应。

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这是今年5月份由法国巴黎政治学院出版的《热战：气候变化的战略问题》（La Guerre Chaude：La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement climatique）一书提出的观点，这本书的两位作者：Nicolas Regau和Bastien Alex，以及书中亚洲问题篇章作者Julia Tasse接受了法广法语部地缘政治 节目的访问，介绍了相关的议题。

全球暖化将导致各国做出新的战略调整

RFI: 一个炎热的世界，也将是一个充满暴力的世界，全球的平均温度从工业时代以来，目前只增高了一度就已经对国际的安全带来了严重的后果，而这种趋势毫无疑问将继续增强，人类因此将进入一个长时间的紧张局势，总体上看，目前应对气候变化造成的危机有哪些战略或行动？

Nicolas Regaud是气候和国防战略的工作组主任，从全球和法国战略调整角度看这个问题，他分析认为：“当我们说气候变化给人类的安全带来影响，这就涉及到很多社会和国家的稳定将受到挑战。但是在危机和冲突之间没有直接的联系，也并不是由某一个因素通过简单的方式引起的，有很多因素。但值得强调的是，气候变化将强化和激化已有的危险，国际或国内的冲突危机并不是由贫穷，饥饿或缺水引发，但是，气候变化在强化这些因素的同时——包括海水上涨引发的沿岸土地被吞噬，或一些领土，甚至一些岛屿国家的消失——这本身就是直接与生死攸关的首要安全因素，也就是一些小国能否幸存下来的问题……而这可能是30或50年内就可能发生的事件。除了这些极端的危险外，气候变化将改变国际局势，导致一些国家之间因为争夺某些资源的导致紧张关系加剧，包括河流，比如尼罗河或发源于喜马拉雅山的湄公河等，目前都在河流上游和下游的国家之间引发一些紧张局势，因为水资源是与气候相关的压力核心所在，对很多国家而言，水资源极其重要。因此，不仅战略局面将被改变，而且维护和平的行动区域也将被改变，军队也得适应变化，他们将到一些非常炎热的国家执行任务，这对军人和武装设备都有更多的限制条件；除了热带，也会在所谓的“严寒”地带出现变化，因为人类在这些地区的出现，也会让其成为新的冲突地带，北极的气温增高比地球上其他地区高2到3倍，冰川融化引来人类经济和海上活动的发展，也是强国之间竞争的新焦点，所以法国也需要在这个地区出现，这也意味着我们需要适应当地非常复杂的气候条件，这是第一点。但应该知道的是，法国的战略格局，行动方案，能力和任务的性质将发生变化，将不得不适应这些变化。总之一句话，虽然我们要尽一切努力减少冲突的可能性，但不要忘记的是，新的世界不幸的是一个更加暴力，更具约束力的世界。“

美国在战略调整上比其他国家先行一步

RFI：气候变化迫使国防和国家安全战略做出调整和适应，但这也是人们慢慢才意识到的，实际上，在这个领域，美国又 走在了前头，他们从上世界八十年代开始就注意到了这一点，并且提出了针对性的思考基础。为什么美国在此领域又占据了领头羊的位置上？

世界自然基金会（WWF）法国分会气候-能源项目负责人和智库IRIS的研究员Bastien Alex 分析指出：“美国的确在很多问题上比法国走得快，但法国近几年在这个领域也赶上了美国。因为美国拥有全球领导的地位，对所有挑战这个地位的危机和议题都会提前进行国防战略深度思考，同时，美国面积宽广，也让它面对和警惕各种气候危险。美国人在上世纪80年代就出了第一批研究文章，90年代由于遭受了极端气候的打击而进一步加强了该领域的研究，我还记得1992年的一场飓风几乎让一个军事基地完全被摧毁，这些事件都让他们对气候变化的后果进行更深刻的思考，从那时起，就有大量相关的研究，刊物和文章，尽管这让国际社会开始意识到这个问题，美国依然希望在此问题上比其他国家更超前，可以预期未来的威胁，目的当然是保持领先的战略优势。”

RFI :军队如何来适应新的局势，要面对哪些新的挑战？

Bastien Alex认为有四个因素 : 首先，是对军事设备和基础设施的影响，尤其是在危机爆发时的适应能力，军队的设施应该具备弹性，可以在需要的时候发挥作用，比如，飞机的跑道，发电机，这些通常都不是军队掌握的设施，但必须确保它们在发生自然灾害的时候处于可被使用状况，因此有必要对这些设备的脆弱性进行评估，保证其在发生危机的时候能正常运作。

另外，减少碳排放也是关键点，每个人都要尽量做出努力，虽然军队需要在紧急情况发生时能发挥最大的作用，但在碳排放问题上军队也要有所作为，也有很多减排的杠杆的建议被提出来，军队是法国用电量最大的群体。

至于军队的任务方面，除了经常被提到的冲突中的安全保护，也不要忘记人的安全，我们以后可能会面对一些救援人的任务，比如在发生自然灾难的时候。最近发生森林火灾的时候，就发现民防的手段已经不能解决问题，几年来已经存在的一个军事行动就是要在容易发生火灾的季节监护森林，从目前的趋势看，这个行动今后的需求将越来越大，因此会需要军队的协助。

以上这些都是要考虑到的因素，目的当然是要让军队能够适应气候变化带来的新威胁，而这些威胁并不局限在军事安全和冲突的领域。

RFI ：在气候变化和世界争端之间的关系在联合国也被提及，但为何还有人对此发出质疑，原因何在？

据法国智库IRIS的研究员和气候、能源和安全研究项目的负责人Julia Tasse 分析 : 刚才已经提到导致战争爆发的因素很多，因此很难将这些因素分开，在政府间气候变化专门委员会（GIEC）中也引起争论，最新出版的书中提出了气候变化和战争，争端之间关系的问题，结论是：的确很难找到两者之间的直接关联，气候变化会给居民生活带来更多的压力 ，可能会导致他们与邻国或更远的国家发生冲突，但这一点很难进行量化，建立关系或切断关系来进行研究。因为目前在气候变化和极端天气之间都很难建立起直接关系。去年，欧洲多个国家发生了洪水后，很快就得出结论认为和气候变化有关系，但并不总是可以得出这样的结论，在气候变化和极端气候之间建立关系本身就非常困难，因此，就更难从长远看预测民众的反应。

亚洲是全球气候变化观察实验室

RFI : 另外； 气候变暖导致的后果，包括海平面上升或水资源的争夺在亚洲也日益凸显出来，亚洲不少国家在未来也不得不面对挑战？

Julia Tasse认为 ： 最大的因素当然是这个地区人口的密度，而且大部分人口集中在沿海地区，这个地区的人面对几乎我们可以列举的所有与气候变暖有关后果的所有问题，比如海平面上涨会影响到稻谷粮仓湄公河三角洲，对饮用水资源的影响。当然也有发源于喜马拉雅山的河流的问题。目前，印度经常遭遇酷暑天气，雨季失调也会影响到一些农作物的收成，不幸的是，东南亚可以说是观察气候变化导致的安全和气候变化的实验室，因此必须谨慎对待这个地区的局势，并尽快实施行动来适应变化，在面积广大的印度，对政府而言，要预测和回应民众在酷暑、洪水或雨季对饮用水的需求也是复杂的问题，这些都是可以同时在这个国家不同的地区同时发生的极端天气，因此，在这个地区，协调合作就异常重要，因为几个国家同时面临同样的气候变化导致的后果，他们需要共同应对，有些河流流经好几个国家，不同国家的民众有很强的文化联系，因此这个地区的国家合作的必要性就更为突出，尤其是类似东盟这样的组织，但同时也可以在发生重大灾难的时候接受外国的帮助保护民众的安全。

人类需要合作共同应对

本节目开头提到的《热战：气候变化的战略问题》一书中指出，东南亚国家占全球灾害造成的人口移动的7成，2020年有2千多万人口迁移，人数超过冲突造成的人口迁移，书中也预测到2050年，这个地区将有4千万人口在区域内迁徙，尤其是孟加拉，这本书的作者之一，Nicolas Regau指出，未来的人类需要更多的合作来解决问题：

Nicolas Regau :合作是政治性的，目前在水资源方面的合作相当发达，当然，气候变化会带来改变，以后可能会出现资源压力被包括水资源分享一类的合作协议替代， 合作也可以在发生自然灾害的时候协助民众，这一点在南亚或东南亚都很重要，因为这个地区面对极端气候极其脆弱，飓风越来越多，越来越强， 这就是气候变化导致的极具破坏性的后果，因此，这些国家都需要做出内部的努力，强化民众的应对能力。我们已经看到，采取行动的国家已经做到减少了对人和物质的破坏性后果。比如菲律宾和孟加拉国这些面对自然自然灾害特别脆弱的国家，我们不能说已经做好的准备，但至少可以说准备工作更加完善，很多的国际合作可以朝这个领域发展，也包括军事合作，但有时合作也会非常艰难，因为国家之间的战略压力让国际合作救援灾难的工作难以执行，比如在印度和巴基斯坦之间就很难进行合作，即使是在国民安全领域，这些我们自然会认为是可以进行为了人民的福祉合作的领域，他们却也是几乎不能达成任何和解。

但是在国际合作领域也会因为局势的变化带来困难，比如乌克兰战争让北极圈的合作停滞， 在印太地区，美国十几年前曾发起了一个印太环境论坛，邀请地区所有的国家参与讨论环境安全问题，尽管这个概念还十分不清晰，定义也不太明确，但中国人也参加了。因此可以说，即使这两个在政治和战略领域竞争激烈的国家在某些领域也可以进行合作。

但实际上并非如此简单，因为在合作背后也有影响力之争，目前，中国现在发展救援受灾民众的外交，他们看到了一个施加政治影响力的空间，因此可以说即使这些领域的国际合作也会因为强国之间的竞争而受到影响。

对全球化的挑战

最后，Julia Tasse也指出了气候问题对全球化的挑战，目前的乌克兰战争已经暴露出一些国家对全球化的资源流动依赖的后果，因此，气候变化也会对全球化所有的资源流动带来影响和压力，新冠疫情已经将这个问题的复杂性提上了台面，乌克兰战争更加让我们看到不能继续维持这种局面，如果在地球上同时发生旱灾和战争，将会给全球市场带来非常大的压力，因此，气候变化给全球化带来的后果也值得进一步关注，因为会给民众带来不可避免的影响。