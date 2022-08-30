索罗门群岛暂停所有外国海军军舰进港，包括美方军舰

索罗门群岛

索罗门群岛外长马耐勒与中国外长王毅在2022年5月26日的新闻发布会上

美国于8月30日表示，索罗门群岛已通知暂时不让美方军舰进入索罗门群岛港口，引发对于索罗门群岛进一步远美亲中的猜想，但索罗门群岛总理指出，由于需要检讨批准程序，已暂停所有外国海军军舰造访。

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法新社和中央社报导，索罗门群岛（Solomon Islands）2019年与台湾断交，转而与中国建交，今年4月更与中国签署安全协议，两国近年来关系日益密切引发担忧。

上周，美国海岸防卫队巡逻艇奥立佛亨利号（USCG Oliver Henry）及英国皇家海军巡逻舰艇史佩舰（HMS Spey）曾无法在索罗门群岛港口停泊，因为索罗门群岛政府对它们的加油和补给请求没有回应。

8月30日稍早时，美国驻澳洲坎培拉大使馆曾表示，索罗门群岛政府已通知美方，将暂时不让美国海军舰艇进入索罗门群岛港口。

不过索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）随后发表声明指出：「我们已要求我们的伙伴，请给我们时间检讨及落实我们的新流程，之后再提出希望军舰进入我国的要求。」

他在发给路透社的声明中指称：「这些将一律适用于所有来访的海军船舰。」