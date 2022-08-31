中国赞戈尔巴乔夫在中苏决裂30年后对双方和解的"积极贡献"

中国/戈尔巴乔夫

苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫与中国领导人邓小平在人大会堂会谈。1989年5月16日北京

中国周三向戈尔巴乔夫的家人表示了哀悼，并赞扬这位苏联最后的领导人在中苏决裂三十年后，为使北京和莫斯科更紧密地联系在一起到作用。

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据法新社报道，中国外交发言人赵立坚8月31日告诉记者："戈尔巴乔夫先生为中苏关系正常化做出了积极贡献。

在中国和苏联之间的意识形态和地缘政治决裂30年后，戈尔巴乔夫于1989年5月前往北京，与当时的中国领导人邓小平达成协议。

而戈尔巴乔夫那次对北京的历史性访问，发生在学生抗议运动使北京瘫痪之际。这些抗议活动几周后遭到暴力镇压（史称6.4天安门惨案）。

戈尔巴乔夫在西方是一个令人钦佩的人物，但在中国的共产党政权内部则是一个受到谴责的人物。

许多中共官员将苏联解体的命运归咎于他的“政治开放”。

法新社说，据2013年报道的私人评论，中国国家主席习近平认为，前苏联缺乏一个捍卫其制度的"真正男儿"。

据米哈伊尔-戈尔巴乔夫接受治疗的莫斯科中央临床医院（TSKB）宣布，他于周二晚间因"长期严重疾病"去世，享年91岁。

戈尔巴乔夫是20世纪的主要政治人物之一，1991年他试图通过民主和经济改革来拯救苏联，从而促使苏联解体，以和平方式结束冷战，创造了历史。

戈尔巴乔夫1931年出生于俄罗斯西南部（乌克兰）的一个普通家庭，在苏联共产党内迅速崛起，在1985年成为苏联首脑，直到1991年他的辞职，标志着前苏联时代的终结。