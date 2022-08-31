俄诺奖得主穆拉托夫：戈尔巴乔夫喜欢“和平”超过"个人权力"

戈尔巴乔夫/俄罗斯

2021年诺贝尔和平奖共同得主、俄罗斯独立记者，《新报》总编穆拉托夫（Dmitri Mouratov）今天8月31日向昨晚去世的苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫致敬，称戈尔巴乔夫“鄙视战争”，更喜欢“和平”而不是"个人权力"。

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穆拉托夫在戈尔巴乔夫帮助创办的独立报纸《新报》网站上发表文章说："让我们永远记住这一点：“他爱他的妻子胜过他的工作，他把“人权”置于国家之上，他把“和平”的天空看得比个人权力更重要”。

穆拉托夫接着写道："他鄙视战争，他鄙视"实用政治"，他坚信“用武力解决世界上的问题的时代已经过去（......）”；“他释放了政治犯"。

穆拉托夫还说：戈尔巴乔夫"给了我们国家和世界一份不可思议的礼物：他给了我们30年的和平。没有全球核战争的威胁。谁有能力做到这一点？"

法新社说，除了向戈尔巴乔夫致敬之外，这些言论听起来也像是对现任俄罗斯总统的指控，因为此刻正值俄罗斯对乌克兰的军事进攻，而且俄罗斯的内部镇压也在加强。

不过，穆拉托夫在该文中没有任何一处提弗拉基米尔-普京的名字。

戈尔巴乔夫曾用他在1990年获得诺贝尔和平奖的奖金帮助这家1993年创办的独立报纸。穆拉托夫是该报总编辑，该报在俄罗斯侵略乌克兰后受到压制，被迫于今年3月暂停在俄罗斯出版。

此外，俄罗斯《新报》的总编穆拉托夫在今年6月20日国际难民日拍卖其诺贝尔奖章，将拍得超过1亿美元，全部用于联合国儿童基金会救助因战争流离失所的乌克兰儿童。