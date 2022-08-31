戴妃逝世25周年 威廉哈里各自纪念

英国/戴妃

巴黎阿尔玛桥"自由之火"纪念碑周围的鲜花纪念戴安娜王妃在这座桥下隧道车祸逝世25周年2022年8月31日

在伦敦和巴黎，戴安娜王妃的粉丝们在她去世25年的8月31日向她致敬，那场悲剧震动了英国的君主制，也震惊了世界，可是戴妃的两个关系紧张的儿子威廉和哈里，今年没有组织官方纪念仪式。

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1997年8月31日，戴安娜王妃在狗仔队追逐下，在巴黎死于一场车祸。她童话般的婚姻和后来与查尔斯王子令人震惊的离婚吸引着全世界的注意。

戴安娜去世后，她的两个儿子，当时只有15岁和12岁的威廉和哈里并肩走在她的棺木后面，感动了数百万人。而这一次，这两位王子在相隔数千英里的地方，各自纪念母亲25周年忌日。

即使没有正式仪式，几十名戴妃的崇拜者周三聚集在伦敦肯辛顿宫外向这位过早离世的威尔士王妃致敬，用旗帜和照片装饰宫殿大门。

59岁的英国妇女朱莉-塞恩（Julie Cein）说，每年戴妃的忌日她都会从英格兰北部的纽卡斯尔赶来。她说，"对戴妃来说，无论你是国王、王后还是无家可归的人，都不要紧"。"无论什么社会阶层的人，对她来说，重要的是表示同情、仁慈和体贴”。朱莉-塞恩说，我想“这就是她赢得很多人心的原因”。

32岁的帕特里克-奥尼尔（Patrick O'Neill）从贝尔法斯特赶来纪念戴妃。他说戴安娜生前致力于抗击艾滋病和地雷，一直到现在，这些人道事业仍然与戴妃有关。他说：“她之所以被崇拜，因为她既是公主，又是普通人”。

在巴黎，崇拜者们在戴妃车祸去世的阿尔玛桥隧道附近聚集。79岁的退休者克劳德-戈蒂埃（Claude Gautier）向法新社表示，“她很有品位，很有运动精神，很优雅”。“她是一个世界性的人物，一个杰出的人”。

64岁的德国游客乌尔里克-普兰克（Ulrike Plank）在阿尔玛桥上说："想到她就死在我们这个地方的下面，我就起鸡皮疙瘩。"今天我很想念她这样的人"。

遗传

五年前，在戴妃去世20周年之际，她的两个儿子威廉和哈里王子参加了公开纪念活动。但今年，他们不会一起纪念。

据《每日电讯报》报道，两兄弟 "已经决定不举行公开纪念活动"，两位王子的发言人确认他们将各自私下纪念这一事件。

40岁的威廉与妻子凯特和他们的三个孩子住在首都西部的温莎城堡，这里是英国女王伊丽莎白二世的家。他的弟弟，37岁的哈里，与他的妻子梅根和他们的两个孩子住在加利福尼亚。此前这对夫妇在2020年宣布离开王室家族。

法新社说，即使有家族恩怨，戴安娜的遗传在今天威廉和哈里不那么正式的行为方式中可见一般，《陛下》杂志的乔-利特尔说，他们比其他王室成员表现出"更多的情感"。

不合

2021年，这对不和的兄弟重聚在一起，为他们的母亲戴妃在伦敦的雕像揭幕，但几乎没有相互交谈。

今年6月，在伊丽莎白二世登基70年庆典上，哈里和威廉在教堂仪式上相隔很远地坐着。

哈里和梅根指责王室有种族主义，说他们被问及他们未出生孩子的肤色，因为梅根是混血儿。威廉在镜头前否认了这一点。

一切和解的可能都取决于哈里将在年底前出版的一本自述，媒体热切期待这本书的出版，并猜测可能的算账和爆料。

预计哈里和梅根将于9月回英国。他们将住在温莎，在女王伊丽莎白二世的庄园里，靠近威廉的新家。但据英媒报道，这两兄弟并不打算相见。