所罗门禁外舰停靠引发中国修建军事基地担忧

中国/太平洋岛国

所罗门群岛政府8月31日接受法新社采访时再度声明禁止外国军舰停靠所罗门群岛的禁令适用于 "所有国家"，但却并未明确禁令实施的具体时间表，此举更加强外界有关中国计划在当地修建军事基地的担忧。

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太平洋岛国所罗门群岛政府上周宣布限制外国记者到当地报道的同时又拒绝了美国海岸警卫队的一艘快艇在首都霍尼亚拉加油和提供补给的外交许可，在8月29日所罗门政府向美国政府宣布政府决定在更新程序期间暂停所有海军访问之后,8月31日所罗门总理府发言人又再度强调禁令适用于 "所有国家"，但却始终未说明时间表，更加引发澳大利亚与美国对中国在当地影响剧增以及中国正计划在当地修建军事基地的担忧。

法国智库托马斯摩尔学院学者，军事专家魏德林Hugues Eudeline近期推出有关太平洋岛国与中国关系的研究报告，他认为中国完全有可能在所罗门群岛修建军事基地，他认为中国外长王毅日前与太平洋十国签署合作协议的努力无果而终很可能导致中方将重点集中在所罗门群岛。

他首先就中国外长日前否认计划在所罗门群岛修建军事基地的声明评论说； 中国一贯否认类似的计划，这并不令人惊讶，修建军事基地，我可以肯定地说，中国急需在太平洋拥有军事基地，因为中国今天拥有规模庞大地海军，但是，中国在太平洋却并没有军事基地，而这对中国的经济扩张是不可或缺的，他需要拥有军事基地作为后盾，但是，中国位于南中国海，东海以及黄海的海军基地都与太平洋分隔，期间都是并不属于中国的国家与地区，为了保障战略扩张，中国继续在太平洋修建军事基地，看来所罗门群岛似乎接受了担任此一角色。必须指出的是，所罗门群岛是全世界最贫困的40个国家之一，人口仅为70万，共有15个小岛组成，中国在当地的投资主要是在基础设施领域，即使金额并不高，但对当地来说却是不可或缺，到目前为止，所罗门的主要援助国是澳大利亚，中国可以在当地以低投资获得高收益。

法新社指出， 2019年所罗门群岛与台湾断交支持北京之后，政府在今年4月与北京签署了一项重要但不公开的安全协议。 许多西方国家，特别是美国和澳大利亚，担心这一公约将允许中国在该国建立军事基地。

另据澳洲媒体报道说，中共林业集团计划收购所罗门群岛林场并取得深水港及飞机跑道；此外，8月20日所罗门群岛和中国华为敲定的电信合作，引起澳洲政府密切关注。

三年前被所罗门政府拒绝租用图拉吉岛(Tulagi)全岛的协的中国公司仍然计划在当地投资，目前他们正在与有关公司谈判投资事宜。