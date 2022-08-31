拉夫罗夫：在当今时代，俄罗斯除了自己，无人可以依靠

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据塔斯社8月31日报导，俄罗斯外交部长拉夫罗夫当天在出席活动时发言表示，俄罗斯正在经历一个漫长的历史时期，除了自己之外没有人可以依靠。

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拉夫罗夫发言说：“我们可以看到，西方对实施特别军事行动目标的反应清楚地表明，从一开始，西方的任务就是全球性的，旨在削弱，而且正如西方的一些政治学家所承认的，肢解我们的国家。”他续称：“在我们现在所处的时代，而这恰恰是一个时代，一个漫长的历史时期，我们必须做好准备，认识到除了我们自己，我们没有人可以依靠。”

拉夫罗夫宣称，俄罗斯很清楚西方没有能力进行谈判和履行承诺，其不将北约向东扩张和坚持不可分割的安全原则的承诺“已经进了垃圾箱”。拉夫罗夫称：“我们将推进我们的议程，它基于《联合国宪章》的原则和对国家主权平等的尊重，而美国人及其欧洲和其他盟国违反了这些原则。”

自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，俄方受到了全球多国史无前例的制裁措施，拉夫罗夫则在讲话中称，“全球80%的人所代表的国家没有加入美国及其卫星国宣布的制裁”。

拉夫罗夫称：“尽管这些国家的政府每天都受到巨大的压力，目的是迫使它们加入反俄和恐俄政治的主流，但情况仍然如此。”他在发言最后说：“我们不仅有《联合国宪章》，而且还有一大批国家站在我们这边。”