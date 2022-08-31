马克龙：尔巴乔夫为俄人开辟自由之路 其和平承诺改变历史

马克龙/戈尔巴乔夫

法国总统马克龙赞扬戈尔巴乔夫是“和平男儿”，“他的选择为俄罗斯人开辟了一条自由之路。他对欧洲和平的承诺改变了我们的共同历史”。

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法国总统马克龙在他的推特上发布的俄文悼词说，我对米哈伊尔-戈尔巴乔夫的去世表示哀悼，他是一位（致力于）和平的男儿。他的决定为俄罗斯人开辟了自由之路。他对欧洲和平的承诺改变了我们的共同历史。

前苏联最后一名领导人戈尔巴乔夫的离世，正值俄乌战争6个月之际。西方因他在结束冷战，为和平做出巨大贡献而纷纷对他表示感谢和悼念。

英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)也在一条推特上说："我一直很钦佩他在结束冷战方面的勇气和正直。约翰逊坚称，"在（弗拉基米尔）普京侵略乌克兰的时候，他对开放苏联社会的不懈承诺仍然是我们所有人的榜样"。

米哈伊尔-戈尔巴乔夫1931年出生于俄罗斯西南部的一个普通家庭，在苏联共产党内迅速崛起，在1985年成为苏联首脑，直到1991年他的辞职，标志着前苏联时代的终结。

在任职期间，面对巨大的危机，如切尔诺贝利核灾难（1986年）及他部分镇压的整个苏联内的独立运动，戈尔巴乔夫进行了重要的民主改革，被称为“重建”和"透明"。

他也是下令结束苏联在阿富汗的灾难性军事行动，并让东西德之间的柏林墙倒塌的人。

戈尔巴乔夫与美国总统里根举行峰会，限制核武器，和平结束冷战，并因此在1990年获得了诺贝尔和平奖。

在国内，他允许增强言论和新闻自由，并试图通过改革下放经济决策权以提高效率。