马克龙：戈尔巴乔夫为俄人开辟自由之路 其和平承诺改变历史

法德/戈尔巴乔夫

法国总统马克龙赞扬戈尔巴乔夫是“和平男儿”，“他的选择为俄罗斯人开辟了一条自由之路。他对欧洲和平的承诺改变了我们的共同历史”。

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法国总统马克龙在他的推特上发布的俄文悼词说，我对米哈伊尔-戈尔巴乔夫的去世表示哀悼，他是一位（致力于）和平的男儿。他的决定为俄罗斯人开辟了自由之路。他对欧洲和平的承诺改变了我们的共同历史。

前苏联最后一名领导人戈尔巴乔夫的离世，正值俄乌战争6个月之际。西方因他在结束冷战，为和平做出巨大贡献而纷纷对他表示感谢和悼念。

英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)也在一条推特上说："我一直很钦佩他在结束冷战方面的勇气和正直。约翰逊坚称，"在（弗拉基米尔）普京侵略乌克兰的时候，他对开放苏联社会的不懈承诺仍然是我们所有人的榜样"。

对德国统一的贡献

德国总统施泰因迈尔向周二去世的最后一位苏联领导人戈尔巴乔夫表示敬意，感谢他"对德国统一的决定性贡献"。

施泰因迈尔周三发布的一份声明中说，戈尔巴乔夫以他的行动表明，他是"一位伟大的政治家"，"有勇气实现民主开放，在东西方之间建立桥梁"，并为欧洲的和平而努力。他补充说，这个梦想"现被俄罗斯对乌克兰的野蛮攻击所粉碎，成为废墟"。

默克尔永不忘记

德国前总理默克尔今天周三赞扬戈尔巴乔夫"书写了世界的历史"。来自前东德的默克尔写道："他展示了一个政治家如何能够改变世界，使之变得更好"。她并说，"戈尔巴乔夫也从根本上改变了我的生活。我永远不会忘记他"。

米哈伊尔-戈尔巴乔夫1931年出生于俄罗斯西南部的一个普通家庭，在苏联共产党内迅速崛起，在1985年成为苏联首脑，直到1991年他的辞职，标志着前苏联时代的终结。

在任职期间，面对巨大的危机，如切尔诺贝利核灾难（1986年）及他部分镇压的整个苏联内的独立运动，戈尔巴乔夫进行了重要的民主改革，被称为“重建”和"透明"。

他也是下令结束苏联在阿富汗的灾难性军事行动，并让东西德之间的柏林墙倒塌的人。

戈尔巴乔夫与美国总统里根举行峰会，限制核武器，和平结束冷战，并因此在1990年获得了诺贝尔和平奖。

在国内，他允许增强言论和新闻自由，并试图通过改革下放经济决策权以提高效率。