人权观察: 全面调查施予维吾尔人和其他人的反人类罪并追责

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联合国人权高专昨天8月31日在任期最后时刻公布了拖延已久的新疆人权问题评估报告。人权观察今天发声明呼吁“各国政府立即展开独立调查，采取一切有助追究责任的必要措施，为维吾尔人和其他人士争取他们应得的正义”。

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人权观察今天发自日内瓦的声明表示，一份关键的联合国报告于2022年8月31日发布，内容指中国政府对新疆维吾尔族及其他突厥裔社群实施的迫害行为可能构成危害人类罪。这份由准备卸任的联合国人权事务人权高专米歇尔・巴切莱特（Michelle Bachelet）作成的报告，根据受害者的陈述，证实了大规模任意拘留、酷刑、文化迫害、强迫劳动和其他严重侵犯人权行为，并建议各国政府、企业与国际社会采取行动，以期制止相关暴行、促进正义与究责。

人权观察全球倡议部副主任约翰・费雪（John Fisher）说。 “联合国人权事务首席官员首次揭露中国政府的严重侵犯人权行为，并认定该等行为可能构成危害人类罪”。他补充说，“遭到中国政府长期诋毁的受害者及其家属终于看到他们身受的迫害获得承认，他们现在可以期待联合国及成员国采取行动，追究相关人士的责任”。

人权观察表示，联合国人权高专这份报告对中国政府公然无视国际人权义务的行为提出质疑。呼吁工商企业履行尊重人权的责任，并要求联合国各成员国与各实体采取跟进行动，例如采取调查形式对受害者与幸存者进行访谈、确定责任人、收集证据，并就问责策略提供建议。联合国人权理事会近期采用的类似机制包括调查委员会、实况调查团和独立的国际监测任务。这些行动可有助确认失踪者和被强迫失踪者的身份，协助他们与亲人重聚。

人权观察还要求将这份报告作为优先事项正式提交人权理事会，以便各国讨论报告中的各项发现，并采取必要措施落实报告提出的建议。

该组织的声明指出，联合国人权高专详细说明了新疆各地普遍存在的侵犯人权行为，包括打压文化与宗教习俗、拆散家庭、任意逮捕拘留、强暴、酷刑和强迫失踪。报告结论指出，“在限制和普遍剥夺个人和集体应当享有的基本权利的背景下，依据法律与政策对维吾尔族和其他穆斯林为主的群体成员进行任意及歧视性拘留的程度，可能足以构成国际罪行，特别是危害人类罪”。

人权观察说，报告中受访的被拘留者描述，所谓“职业技能培训中心”的实际情况可能构成酷刑或其他形式的虐待，包括“被拘束在所谓的『老虎椅』上，用包括电棍在内的警棍殴打；用水倾倒在脸上进行审问”；“长期单独监禁；以及被迫长时间在小板凳上坐定不动”。

人权观察引述联合国人权高专的报告指出，中国当局持续公开批评现居国外的受害者及其亲属，只因他们说出有关新疆的亲身经历，并对他们实施恐吓、威胁和报复。一位受访者说：“我们必须签署保证书，不得泄露集中营情况。否则不但自己无法获释，全家人都会连带受罚”。

此外，这个报告也对中国法律、法规和相关政策做了分析。调查发现符合众多学者、记者和人权组织自2017年以来所发表有关严重国际罪行的调查结果。在过去五年中，人权观察纪录到新疆各地的大规模任意拘留、普遍监控和危害人类罪行。

而联合国人权高专一直在对不断累积的、有关中国政府迫害维吾尔族和其他突厥裔社群的证据进行系统性评估。条约机构审查和联合国人权专家的报告也为这份报告提供资讯，进一步支持秘密拘留、非法拆散家庭等人权侵犯的指控。

人权观察回述说，2020年6月，50位联合国人权专家敦促人权理事会增设独立的联合国职务，专责监测与报告中国人权侵犯情况，部分目的在于应对中国政府抵制联合国人权审查。 2022年6月，另一群联合国专家重申2020年的声明，并再次敦促中国当局允许他们调查“有关该国严重侵犯人权和打压基本自由的指控”。

人权观察还指出，今年5月，巴切莱特到中国访问，但无法自由旅行或与当地人士交谈，也几乎无法直接接触受影响社区。在5月28日发表的结束访华声明中，巴切莱特强调此行目的不在调查，而调查必须做到“详细、有条不紊、谨慎的调查工作”。这份新报告为联合国和人权理事会采取进一步行动在中国追究责任奠定了坚实基础。

人权观察全球倡议部副主任费雪说，“联合国体系与受害者站在一起抗议北京，从未像今天这般重要”。“各国政府应立即展开独立调查，采取一切有助追究责任的必要措施，为维吾尔人和其他人士争取他们应得的正义”。