新疆人权报告：北京谴责，但联合国秘书长支持

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联合国秘书长周四对联合国人权事务高专办关于中国侵犯新疆地区穆斯林人权利的报告表达了支持。这一报告于前一天周三晚间发表，被北京描述为是西方人的打手撰写的“政治工具”。

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联合国秘书长发言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，安东尼奥·古特雷斯呼吁中国“遵循这份报告的建议”。杜加里克说，这一报告“证实了（联合国）秘书长一段时间以来关于新疆的说法：这就是，必须尊重人权，必须尊重维吾尔社群”。

但在北京，这份近50页的报告遭到中国外交部发言人汪文斌的谴责，汪文斌说它是“完全非法和无效的”。

汪文斌指责说，“这份报告是虚假信息的集合，是为美国和西方战略服务的政治工具，旨在利用新疆阻碍中国的（发展）。”

法新社指出，尽管受到北京的施压，但联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）周三晚间发布了人们期待已久的新疆人权报告。这份依据联合国人权事务高专办自己人员进行的会谈、也依据第一手或第二手信息撰写的报告，指出中国在新疆以反恐反极端分子为名义采取的措施，可能构成了反人类罪。

新疆和中国其他地区长期以来一直饱受流血袭击的困扰，中国政府将这些袭击归咎于维吾尔分裂分子和伊斯兰教徒。作为回应，中国当局以反恐为名发起了一场无情的运动：包括无处不在的军警、广泛的身份检查和广泛的监控摄像头网络。