新疆报告：北京斥联合国人权高专是美国的打手和帮凶

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中国周四9月1日强烈谴责联合国发布的新疆人权评估报告，谴责它是用来反对北京的"政治工具"，并将联合国人权高专办形容为美国和西方的“打手和帮凶”。

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中国外交部发言人王文彬在今天的例行新闻发布会上表示：“这份所谓评估报告是美国及一些西方势力一手策划、制造的，完全非法、无效”。

他还指控联合国的这份"报告是虚假信息的大杂烩，是美国和西方利用新疆阻碍中国发展战略的政治工具，是"人权高专办依靠国外一些反华势力的政治阴谋。

法新社说，尽管来自北京的压力，联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）在周三晚间发布了外界期待已久的新疆局势报告。

该报告综合了其部门进行的采访及第一和第二手资料，提出了在新疆地区发生"反人类罪"的可能性。

新疆和中国一些其他地区长期以来一直受到血腥袭击的困扰，政府将其归咎于该地区最大民族群体维吾尔族的分离主义分子和伊斯兰教徒。

作为回应，中国当局在过去几年里，以反恐的名义，在新疆发起了一场无情的运动。当地的军警无处不在，对穆斯林进行广泛的身份检查，并布下庞大的监控摄像头网络。

几年来，西方的研究报告指责中国将100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员关押在"再教育营"，甚至实施"强迫劳动"或"强迫绝育"。

北京谴责有偏见的报道，称再教育营是旨在发展就业和消除新疆极端主义的"职业培训中心"，并强调新疆长期以来一直受到维吾尔分离主义分子和伊斯兰教徒的血腥袭击。