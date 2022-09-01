欧盟：欢迎联合国新疆人权报告的发布 德国：有理由感到严重关切

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）9月1日通过声明，就联合国人权高专办新疆人权评估报告的发布表示欢迎，并指“欧盟加入联合国专家向人权理事会报告的呼吁，密切监测、报告和评估中国的人权状况。”德国外交部当天发表声明称：“我们呼吁中国政府立即给予新疆所有人民充分的人权。所有被任意拘留的人必须立即释放。”

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博雷利周四代表欧盟发表的声明写道：“欧盟欢迎联合国人权事务高级专员办事处发布关于中国新疆维吾尔自治区人权问题的评估报告。”

声明称：“联合国人权事务高级专员办事处的报告强调了在新疆发生的严重侵犯人权行为，根据该报告，这些行为可能构成国际犯罪，特别是危害人类罪。报告特别提到存在一个庞大的政治再教育营网络，大规模的任意拘留，广泛的监视、跟踪和控制措施，对行使基本自由，包括宗教或信仰自由的系统和严格限制，以及使用强迫劳动、酷刑、强迫堕胎和绝育、节育和家庭分离政策，以及性暴力和基于性别的暴力。”

声明表示：“正如报告所述，新疆维吾尔自治区的人权状况需要中国政府、联合国，特别是其人权机构，以及更广泛的国际社会的紧急关注。欧盟与联合国专家一道，向人权理事会报告，呼吁密切监测、报告和评估中国的人权状况。”

德国外交部的一名发言人通过声明表示：“联合国人权事务高级专员昨晚公布了其关于中国新疆地区局势的报告。我们长期以来一直呼吁编写这份报告，并欢迎其发表。报告证实，有理由感到严重关切。这份经过仔细研究的报告发现，最严重的侵犯人权行为正在新疆广泛发生，并看到了针对维吾尔人和其他穆斯林少数民族的反人类罪行的证据。”

德方的声明称：“我们呼吁中国政府立即给予新疆所有人民充分的人权。所有被任意拘留的人必须立即释放。我们再次呼吁中国政府允许对这些关于在中国严重侵犯人权的指控进行进一步的独立调查。必须没有强迫劳动。这就是为什么我们在国家层面制定了《尽职调查法》，并在欧盟层面开展运动，以打击供应链中的强迫劳动。我们将与我们在欧盟和联合国的合作伙伴讨论报告的后果。”

北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上否认该报告的真实性，并称其“完全非法、无效”。