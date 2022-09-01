法国对联合国新疆人权报告结论深表关切 英外相：将继续与国际伙伴一起采取行动

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）9月1日就联合国人权高专办新疆人权评估报告发表声明称，“我们将继续与国际伙伴一起采取行动，使中国的行动发生变化，并立即结束其在新疆令人震惊的侵犯人权行为”。法国外交部当天通过声明表示，“法国呼吁中国执行本报告的建议，并停止对维吾尔族人和其他少数民族的人权侵犯。”

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特拉斯周四通过声明表示：“联合国人权事务高级专员的报告提供了新的证据，表明中国为沉默和镇压新疆的维吾尔人和其他少数民族所做的努力令人震惊。它包括令人痛心的证据，包括受害者的第一手资料，使中国在国际社会眼中蒙羞，包括可能构成危害人类罪的行动。”

特拉斯称：“这包括可靠的证据表明，任意和歧视性的拘留、酷刑、性暴力和基于性别的暴力、侵犯生殖权利以及破坏宗教场所的行为。现在必须让联合国会员国有机会充分考虑该报告。”

特拉斯指出：“英国已经在联合国领导了追究中国责任的国际努力，对中国政府高级官员进行了制裁，并宣布了特定措施，以帮助确保没有英国组织通过其供应链参与这些违法行为。”

特拉斯称：“我们将继续与国际伙伴一起采取行动，使中国的行动发生变化，并立即结束其在新疆令人震惊的侵犯人权行为。”

法国外交部周四发表的声明写道：“法国对联合国人权事务高级专员办事处关于新疆人权状况的报告的结论深表关切。这一评估证实了在可信的和越来越多的报告中已经公布的关于广泛和系统侵犯人权的信息，包括任意拘留、酷刑或残忍、不人道和有辱人格的待遇和处罚、强迫失踪、强迫绝育、性别和性暴力以及家庭分离的案件。法国还注意到这样的结论：其中一些侵权行为可能构成‘国际犯罪，特别是危害人类罪’。”

声明称：“法国与合作伙伴一起，已经在多个场合公开表达了对维吾尔人悲剧性的处境的担忧。此外，在法中两国的每一次双边接触中，包括在最高级别的接触中，都会系统地处理中国的人权状况，进行严格的对话。”

声明表示：“法国呼吁中国执行本报告的建议，并停止对维吾尔族人和其他少数民族的人权侵犯。法国认为，联合国必须继续密切关注本报告的结论。”

澳大利亚外交部长黄英贤稍早发表声明称：“澳大利亚政府对人权事务高级专员办事处关于新疆的报告的调查结果深表关切。”她表示：“澳大利亚希望所有国家都能遵守其国际人权义务，我们与国际社会的其他国家一起，呼吁中国政府解决本报告中提出的问题。”

北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上否认该报告的真实性，并称其“完全非法、无效”。