法日澳联合军演 马克龙称法国在印太不与中国对抗

法日澳联合军演

法国日本澳大利亚联合举行海上军演，以维护印太的自由航行。中国在该地区的快速扩张引发不安，但法国总统马克龙表示，法国与中国在印太不存在"对抗逻辑"。

广告 继续浏览后续

法国新喀里多尼亚武装部队(FANC)8月31日在推特上宣布，法国，日本，澳洲的船舰进行“拉佩鲁斯22” （#Laperouse）海上联合演习。

该消息说，法国、日本、澳大利亚这3个国家，为了一个共同的目标而并肩作战：那就是确保印度洋的航行自由和稳定。

此刻正值中国在印太地区的快速扩张引发地区国家的担忧，特别是所罗门群岛政府宣布暂停各国船舰在该国停靠后，外界担心这是为遮掩中国在该国修建军事基地。

法国总统马克龙今天9月1日向法国驻外使节们表示，法国与中国在印太地区不存在"对抗逻辑"，而巴黎的传统盟友华盛顿和北京正在台湾问题上施展拳脚。

马克龙指出，法国和欧洲必须建立"地缘政治独立"，摆脱中美"双头垄断"。他继续说："我们决不能被迫选择"，"我们必须能够在任何地方保持这种行动自由"。

他说，"我们不准备在印度-太平洋地区与中国采取对抗战略（...）。"我们不处在对抗的逻辑中，我们不认为，某些为了对抗而构建的联盟应该扩展到印度-太平洋地区。

关于美国，马克龙强调，巴黎与华盛顿的价值观"非常"趋同，但"我们从未与任何势力结盟或成为其附庸"。

包括中国、东南亚、澳大利亚和新西兰的亚太地区从印度延伸到南太平洋地区，该地区在美国众议院议长南希-佩洛西8月访问台湾后经历了紧张局势大升温，北京认为这是一次重大的挑衅，因为中国将台湾视为其领土的一部分，在必要时通过武力统一。

北京围绕台湾进行了前所未有的陆上和海上军事演习，以示报复：军舰、导弹和战斗机部署了五天，模拟封锁台湾。

白宫发言人当时说，中国对南希-佩洛西的访问"选择了过度反应"，在台湾周围发射了11枚弹道导弹，这是一种"挑衅性"军事活动。

台北则进行了自己的防御演习，模拟对中国入侵的反应。

8月中旬，作为华盛顿的传统盟友，柏林向印太地区派遣了6架欧洲战斗机，德国空军参谋长说，"这是（德国）空军有史以来最大和最雄心勃勃的部署"。

他说：“我们正在发出一个明确的信号，即，空军可以快速在全世界范围内部署，即使需要同时执行多项任务”。