澳洲防长：法澳是邻国、伙伴和朋友 马克龙预计11月访问澳大利亚

澳大利亚/法国/印太

澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）9月1日抵达法国西北部城市布雷斯特，并在当地与法国国防部长勒克努（Sébastien Lecornu）举行了会谈。马尔斯此前相继访问了德国和英国。他表示：“澳大利亚和法国是邻国、伙伴和朋友”。另据澳媒报导，法澳两国政府正在就马克龙总统于11月访问澳大利亚的计划进行协调。

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马尔斯当天通过推特表示：“今天很高兴与勒克努部长会面。我们讨论了澳大利亚-法国路线图的国防和安全支柱，以及我们两国将如何继续加强这一重要关系。我期待着深化澳大利亚与法国的战略伙伴关系。”

勒克努指出，马尔斯的这次访问是法澳之间正在建立的新关系中的一个高潮。他表示，两国将“加强我们在行动、情报、信息和网络领域的相互合作，以捍卫我们共同的利益领域。”

勒克努提及，目前，法澳两国军队正在参加由澳方主办的“黑色沥青2022”多国空军演习。他表示，希望看到两国之间举行更多的联合演习。

由于法澳关系受到去年发生的潜艇事件的影响，自澳洲工党政府今年5月上台后，双方都在致力于修复这一重要的双边关系。勒克努表示：“最后，我们将使我们新的工业合作为我们希望我们的武装部队实现的目标服务。”

马尔斯还在勒克努等法方官员的陪同下参观了法国海军的“布列塔尼”号护卫舰。他们一行还前往了位于上法兰西大区维勒斯-布列托涅镇的澳大利亚战争纪念馆，向一战中在当地阵亡的澳军士兵致敬。

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，双方正在就马克龙总统于11月访问澳大利亚的计划进行协调。据悉，马克龙将于二十国集团峇里岛峰会后对澳洲进行正式访问。

知情人士介绍称：“关于法国VVIP访问的讨论已经进行了一段时间了，它已接近正式确认。”其他几位了解拟议行程的官员也证实了11月的时间，但他们说两国政府还没有准备好公开宣布细节。

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）7月在访问巴黎期间与马克龙共同宣布两国关系进入了“新起点”。阿尔巴尼斯当时在法国总统府前强调：“我站在这里代表着我们两国关系的一个新起点。”他提出：“澳大利亚与法国的关系非常重要。信任、尊重和诚实非常重要。这就是我将如何处理我的关系。”

值得一提的是，马尔斯周三在抵达法国前于《费加罗报》登报称：“作为合作伙伴和朋友，澳大利亚和法国政府现在希望恢复这种关系的应有地位。”

马尔斯表示：“我们的合作是至关重要的，因为世界现在正面临着自第二次世界大战结束以来最复杂的战略环境。这些挑战包括不断加剧的战略和地缘经济挑战，日益增长的气候风险，以及大流行病及其长期后果。所有这些因素都助长了通货膨胀，扰乱了供应链，并促成了非全球化的发展。这些都是重大挑战，我们只有共同努力才能应对这些挑战。”

马尔斯称：“在欧洲发生的事情反映在印太地区，反之亦然。因此，我决心加强我们与法国和其他欧洲伙伴在印太地区的军事活动中的合作。这种合作还包括应对气候变化的后果，这是一个环境挑战，但也是一个国家安全问题，特别是对我们的‘太平洋大家庭’。”

马尔斯谈到：“法国和澳大利亚都希望建立一个开放和包容的印度-太平洋，不受胁迫，并根据国际法和多边主义进行管理。在欧洲和印太地区，我们都寻求维护基于规则的国际秩序，这种秩序使主权得到尊重，和平成为常态，经济得以繁荣。”

马尔斯表示：“如果我们想让这个秩序生存下去，我们必须共同努力保护它。”