澳防长访英：澳洲潜艇兵将在英国核动力潜艇上训练

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英国首相约翰逊（Boris Johnson）8月31日宣布，澳大利亚皇家海军潜艇兵将在英国皇家海军最新服役的“安生”号和其他机敏级攻击核潜艇上进行训练。澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）当天在英格兰海港城市巴罗因弗内斯与首相约翰逊和国防大臣华莱士（Ben Wallace）参加了“安生”号潜艇的入列仪式。

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根据澳英美三边安全协议（AUKUS），澳大利亚皇家海军潜艇兵在完成专门的核培训课程后，将与英国同行一起进行机敏级核潜艇上的训练。马尔斯周三在英格兰西北部的滨海小城巴罗因弗内斯会见了约翰逊和华莱士等英方官员，并出席了“安生”号核潜艇的入列仪式。

据英方介绍，约翰逊和华莱士强调了英国和澳大利亚之间深厚的防务关系的重要性。美国驻英国大使馆武官也代表美方参加了这一仪式。这也是马尔斯在澳大利亚工党政府上台后首次正式访问英国，他们共同出席了英国皇家海军计划的七艘机敏级攻击核潜艇的第五艘“安生”号的入列仪式。

英方的声明表示：“由于海军能力是两个大国未来防务关系的核心，这次访问加强了（英国）《安全、防务、发展与外交综合审查》的优先事项和三边安全协议伙伴关系的意义——该伙伴关系将英国、美国和澳大利亚联系在一起，促进印太地区的稳定。”

英方提及：“英国和美国已经欢迎澳大利亚皇家海军人员参加其专门的核培训课程，在澳大利亚潜艇兵出海之前，明年还将有更多人参加（培训）。培训和交流标志着澳英美三国之间多代海军伙伴关系的开始。”

约翰逊说：“‘安生’号（核潜艇）是一个完美的例子，说明了在我们国家提高水平和创造就业、技能和增长是与‘全球英国’（战略）携手并进的。”

约翰逊谈到：“从太平洋到波罗的海，我们的潜艇服务每周七天、每天24小时保护英国和我们的盟友，澳大利亚潜艇兵与我们的英国水兵一起部署，是澳英美三边安全协议伙伴关系力量的缩影。”

华莱士说：“今天是英国和澳大利亚准备应对自由民主秩序日益增长的威胁的一个重要里程碑，特别是在印太地区。”他表示：“我们不仅推进了我们的防务规划，而且马尔斯部长还参加了我们最新的攻击型潜艇的试运行，随着我们在未来几年发展我们的共同能力，澳大利亚皇家海军的潜艇兵将登上该潜艇。”

华莱士提到：“‘安生’号在英国船厂建造，展示了英国工业的精华，维持了我们世界领先的水下能力，并强调了英国准备为共同安全作出贡献，特别是在澳英美三边安全协议倡议下与我们最亲密的盟友澳大利亚和美国共同安全。”

英方表示，作为有史以来最复杂的水下舰艇之一，“安生”号核潜艇代表了英国价值13亿英镑的投资。“安生”号有能力捍卫英国在海内外的利益，它将配备多达38枚“鱼叉”重型鱼雷和“战斧”Block V型对地攻击导弹，能够对付距离达1000英里的目标。

马尔斯说，“让澳大利亚皇家海军潜艇兵与英国皇家海军水兵一起训练，是与我们在英国的伙伴一起采取的重要步骤，以进一步加强我们的防务关系”。澳方指，“澳大利亚正在着手建造下一代潜艇，并在此过程中确保我们的澳大利亚皇家海军人员在三边安全协议伙伴关系下与我们的伙伴一起训练。”

马尔斯说：“我很荣幸在今天的‘安生’号服役仪式上受到首相约翰逊和国防大臣华莱士的接待。”他谈到：“澳大利亚渴望向我们的同行学习，还有谁比我们在英国的朋友更适合（从他们）学习。”

马尔斯说：“今天宣布澳大利亚潜艇兵在‘安生’号上进行训练，说明了我们未来建立三边安全协议伙伴关系的计划的一切。”他说：“（英军舰艇）所展示的技术、能力和杀伤力确实令人印象深刻，澳大利亚期待着通过三边安全协议伙伴关系推进我们的会谈。”

根据去年9月宣布的澳英美三边安全协议，澳大利亚将获得8艘使用英国和美国提供的技术的核动力潜艇。该协议使澳大利亚有争议地取消了一项价值900亿澳元的计划，以获得法国设计的常规动力潜艇。

但是，至少在明年3月之前，澳洲政府不会透露新潜艇的具体建造地点以及将由谁来建造它们。一些防务问题专家也对这批核动力潜艇的交付时间框架表示担忧，这可能要到2040年间才会发生。