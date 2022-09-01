自民党副总裁称“台海开战日本在战区内”

日本，台海

自民党麻生派31日在横滨某酒店举行研修会，会长、自民党副总裁麻生太郎发表演讲，考虑到台湾可能发生紧急情况，他说：“无论是冲绳县的与那国岛还是鹿儿岛县的与论岛，如果台湾发生战争，这些岛屿不能说是在战区之外，战争很有可能发生。”

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麻生太郎援引了针对美国众议院议长佩洛西访台，中国军方在台湾周边开展大规模军事演习的事实称：“中国正在取得一种自信，同时正在采取行动，这就是现实。”他表示：“加强日本的威慑力是一项紧迫的任务。”

他还谈到了俄罗斯入侵乌克兰，并表示：“没有人可以帮助那些不想依靠自己保卫自己国家的人，我们必须清楚这一点。”

谈到中国的快速增强军备，麻生指出：“毫无疑问，在我们周围，包括东海、南海和台湾海峡，已经可以闻到火药味。”

此外，麻生表示：“与宪法制定时相比，我们周围的环境正在发生重大变化”，并呼吁“必须认真考虑外交和国防”。

麻生派的研修会以“外交与安全保障”为主题，此次研休会共有52名议员参加，麻生发表主旨演讲后，前内阁官房副长官兼原信克发表了题为《从乌克兰战争中汲取台湾紧急事态的教训》的演讲。