拜登政府向美国会申请137亿美元 以追加对乌援助及应对能源需求

美国/乌克兰/俄罗斯

据政客新闻网（Politico）和路透社等媒体报导，拜登政府正在向美国国会申请470亿美元的资金，用于援助乌克兰，应对新冠和猴痘疫情，及为自然灾害提供救济资金。美国行政管理和预算局局长沙兰达·杨（Shalanda Young）在周五的一篇博文中写道，白宫要求为乌克兰提供117亿美元的安全和经济援助，以及额外的20亿美元资金，“以帮助解决普京的战争对国内能源供应的影响，并降低未来的能源成本。”

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美国政府官员称，白宫周五敦促国会通过一项短期持续决议，以使拜登政府在9月30日2022财年结束后继续运作，届时现有预算资金将到期。白宫表示，其要求国会的持续决议也为2023财年第一季度的“紧急需求”提供资金，如对乌克兰的援助和新冠救济金。

在拜登政府向国会提出的资金申请中，白宫将寻求117亿美元的乌克兰安全和经济援助，20亿美元用于解决俄罗斯战争对美国国内能源供应的影响，224亿美元用于防治新冠疫情，39亿美元用于防治猴痘病毒在美国国内传播的努力，以及6亿美元用于防治猴痘在全球的传播。拜登政府还要求提供65亿美元用于援助最近美国发生的自然灾害事件的恢复，如肯塔基州的大洪水和加利福尼亚的野火。

沙兰达·杨在博文中写道：“本届政府将继续与国会两党成员合作，以满足美国人民的这些关键需求，我们期待着达成两党的资金协议，在下一个财政年度推进国家优先事项。”

根据美国行政管理和预算局的总结，这137亿美元涉及乌克兰的资金申请包括：“45亿美元用于装备、27亿美元用于军事、情报和其他国防支持、45亿美元用于对乌克兰的直接预算支持、15亿美元用于‘为美国核反应堆提供燃料的铀，以抵消俄罗斯供应的潜在减少，5亿美元用于战略石油储备的现代化，以降低国内能源成本并确保可持续地获得能源资源’。”

这一请求是在国会议员们将在8月休会后回到首都华盛顿时提出的，面临着一个必须通过的重要立法议程项目。防止美国政府在本月底前停摆。一位美国国家安全委员会官员告诉CNN称，自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来，到目前为止，美国已经向乌克兰提供了约130亿美元的军事援助。

美国还提供了70亿美元的赠款用于对乌克兰政府的直接预算支持，并为乌克兰和乌克兰难民提供了超过15亿美元的人道主义援助。

美国国会在5月通过了一项价值400亿美元的军事和人道主义援助计划，为乌克兰提供了广泛的援助项目，包括在基辅努力击退俄罗斯的入侵时向其提供武器和援助。沙兰达·杨说，迄今为止，美国国会通过为援助乌克兰所提供的援助资金中，大约四分之三已经支付或承诺支付，而这些资源只打算持续到9月。

沙兰达·杨表示：“我们已经召集全世界支持乌克兰人民捍卫他们的民主，我们不能允许对乌克兰的这种支持枯竭。”拜登政府官员周五表示，通过短期资金请求将为国会提供更多时间，以便就2023财年的长期资金作出决定。

报导指，但让国会中的民主党和共和党人就即使是短期的权宜支出法案达成一致可能会很困难，特别是如果它包括某些能源许可条款。如若两党能够就短期法案达成一致，在明年1月新一届国会召开前，可能会出现2023财年剩余时间的第二次资金冲突。