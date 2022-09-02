阿富汗赫拉特清真寺爆炸 著名伊玛目等18人死

阿富汗

阿富汗西部赫拉特最大清真寺之一9月2日发生巨大爆炸，该寺的伊玛目等18人死亡，几周前这位伊玛目曾呼吁将任何试图反对塔利班政权的人斩首。

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社交媒体上发布的图片显示，出事的加扎尔加清真寺大院周围似乎散落着带血的尸体，当地媒体担心会有很多人伤亡。

塔利班政府发言人扎比胡拉-穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在推特上证实说，"著名神职人员和塔利班的主要支持者穆吉布-乌尔-拉赫曼-安萨里（Mujib ur Rahman Ansari）星期五在赫拉特发生的一次野蛮袭击中被杀害"。

该发言人说，"伊斯兰酋长国（塔利班统治的阿富汗）对他的死亡表示深切悲痛，并承诺要让这一事件的责任者因其令人发指的行为而受到惩罚。

据赫拉特省长的发言人说，这次袭击造成18人死亡，23人受伤。

出事的伊玛目以激情的演讲而闻名，有一大批追随者。今年7月初，他在喀布尔一次宗教领袖集会上说，任何试图推翻塔利班政权的人都应该被斩首”。

他说：“这面（塔利班）旗帜不容易升起，也不会轻易降下。阿富汗的所有宗教学者都应该同意......所有对我们的伊斯兰政府有任何反对行为的人都应该被斩首和消灭”。

自一年前塔利班掌权以来，阿富汗的袭击事件有所减少，但并没有停止。其中大部分是由圣战组织 "伊斯兰国"（EI）声称干的。

8月初，另一名塔利班教士和他的兄弟在喀布尔一所古兰经学校发生的自杀式爆炸中丧生，“伊斯兰国”声称对这起爆炸事件负责。