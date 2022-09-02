阿根廷副总统险遭刺杀：枪口近在咫尺 5发子弹卡壳

阿根廷

在布宜诺斯艾利斯发生的针对副总统克里斯蒂娜-基什内尔（Cristina Kirchner）的暗杀企图周五引发拉美国家和国外的一致谴责，阿根廷震惊。

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星期四晚，一名男子在克里斯蒂娜-基什内尔家门口试图用手枪射击她，而在过去11天里，数百名活动人士每晚都聚集在这里，对这位目前因“欺诈和腐败”而受审的前国家元首表示支持。

阿根廷总统阿尔贝托-费尔南德斯（Alberto Fernandez）在事件发生几小时后发表讲话说：“克里斯蒂娜还活着，因尚未得到技术确认的原因，装有五颗子弹的枪支虽然被触发，但并没有开火”。

根据几家电视台的录像，当基什内尔女士在雷科莱塔区签名并与支持者打成一片时，该男子用手枪对准了基什内尔女士的头部，并扣动了扳机，但没有发出任何枪声。

一名基什内尔女士的支持者在现场告诉法新社："我看到拿枪的手臂从身后伸过我的肩膀，在我周围的人的帮助下，他被制服了"。这名支持者不愿透露自己的姓名。

8月22日，布宜诺斯艾利斯一间法庭“远距离”对阿根廷副总统克里斯蒂娜·基什内尔“缺席”开庭。

69岁的克里斯蒂娜-基什内尔曾两次担任阿根廷总统（2007-2015年），她被指控的罪名是“非法结社”和“欺诈性管理”。

该案涉及基什内尔两届总统任期内，在南部圣克鲁斯省巴塔哥尼亚（她的大本营）公共部门合同弊案。

自2019年以来，基什内尔一直担任副总统和参议院议长。现阶段，她拥有议会豁免权，如果这款定罪被确认，那么，只有最高法院才能取消其豁免权。如果没有被确认，那么她将可以参加2023年底的立法和总统选举，尽管她尚未透露参选意图。