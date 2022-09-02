马克龙：地缘政治翻覆 法国是平衡力量

法国/外交

埃马纽埃尔·马克龙总统于2022年9月1日在巴黎爱丽舍宫举行的法国大使会议上发表讲话。

法国总统马克龙9月1日在巴黎召开法国驻外使节年会上表示：俄罗斯的"帝国逻辑"，中国要"重新定义规则"，“专制强国的推进与世界的失衡”导致地缘政治"翻覆"， 法国必须让自己成为"平衡的力量"。

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面对聚集在爱丽舍宫的法国大使们，马克龙总统进行了两小时的演讲。他预言法国外交部门将有海量的工作要做。

在第一任期活跃在世界舞台上的马克龙，摆出要在未来五年继续担当“首席外交官”的姿态，他并对世界局势做出了暗淡的评估。

他说："近年来，随着冠状病毒（Covid-19）大流行和乌克兰战争危机，不可想象的事情已多次发生。

马克龙认为，目前威胁国际秩序的因素包括：俄罗斯的"帝国逻辑"，中国要"重新定义规则"，“专制强国的推进与世界的失衡”。他表示，法国必须让自己成为"平衡的力量"。

不过，马克龙坚持继续与俄罗斯进行对话（与盟友协调一致）。这个对话策略自乌克兰战争开始以来一直受到批评。他辩解说，谁愿意让土耳其成为世界唯一继续与俄罗斯对话的国家？

支持欧盟扩大

法国总统马克龙重申，法国必须依靠自己的力量，但也要依靠欧洲的力量。

他对德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在本周一发表关于欧盟未来的讲话表示赞同。朔尔茨在那次讲话中提出结束“一票否决制”以增加欧盟运作效率的主张，并赞成欧盟成员国扩大到30或36个。

朔尔茨则支持马克龙提出的“欧洲政治共同体”计划，这是一个向非欧盟国家开放的新论坛，将于10月在欧盟轮值主席国捷克共和国举行首次会议。

马克龙总统还打算为欧洲人在北约内部坚持自己的立场而奋斗，避免欧洲成为美国的"附庸伙伴"了。

马克龙强调，巴黎与华盛顿的价值观"非常"趋同，但"我们从未与任何势力结盟或成为其附庸"。

在谈到德国等几个欧盟国家购买美国武器时，马克龙呼吁这些国家"加强自洽性"。他说"如果每个欧洲国家花更多钱，那就不该是为了购买欧洲之外的东西"。

马克龙还认为，法国和欧洲必须建立"地缘政治独立"，摆脱中美的"双头垄断"。他继续说："我们决不能被迫选择"，"我们必须能够在任何地方保持这种行动自由"。

中国

有关中国，马克龙说，"我们不准备在印度-太平洋地区与中国采取对抗战略（...）。"我们不处在对抗的逻辑中，我们不认为，某些为了对抗而构建的联盟应该扩展到印度-太平洋地区。马克龙讲这番话时，法国正与日本和澳大利亚在印太地区举行联合军演，以“确保印度洋的航行自由和稳定”。

在所有领域，埃马纽埃尔-马克龙要求法国的外交官在行动时采取"更多混合方式"，比如"让民间社会更多参与"，并在"社交网络更加积极活跃"，特别是在非洲。

反击谣言

他指出，需要反击"俄罗斯、中国或土耳其的叙述"，这些叙述向公众舆论散播"法国正在他们的土地上部署军队，是一个从事新殖民化的国家"。

在巴黎和巴马科之间外交关系紧张的背景下，法国在马里成为了虚假信息宣传攻击的目标。马克龙遗憾地表示，今天，我们受到太多虚假信息的攻击。

由于冠状病毒大流行，法国驻外使节年会在2020年和2021年中断，本次年会使马克龙有机会为其有争议的高级公务员制度改革进行辩护，这个改革在法国外交官中引发一场前所未有的抗议运动。

马克龙承认这项改革引起了"动荡"，但他肯定说，此举"对法国外交有好处"，因为这将使法国的外交"更灵活、更专业、更强大"。

从现在到年底，法国总统马克龙预计多次出行访问：去纽约出席联合国大会，去埃及参加气候缔约方大会，前往印尼参加G20...