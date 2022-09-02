G7同意给俄罗斯石油设置价格上限，具体价格待定

G7/俄罗斯/原油/经济

2016年1月25日，在俄罗斯西伯利亚城市 Kogalym 外，Lukoil公司的Imilorskoye油田的一名工人在检查油管阀门。

七国集团财长就尽快为每桶俄罗斯石油设定最高价格达成一致，该计划需要欧洲国家的一致同意。不过，法媒表示，为了让该措施有效，还必须要其他国家也加入七国集团的行列才行。

广告 继续浏览后续

周五，在德国主持的视频会议上，七国集团财长确认了他们为俄罗斯石油设定最高价格上限的意愿，以减少普京政府的收入并应对飙升的能源成本从而减少全球的通货膨胀压力。不过，具体的上限价格是多少，还有待确定。

七国集团财长在声明中说：“我们确认我们共同的政治意意愿，即，对那些让俄罗斯产原油和石油产品在全球范围内海上运输的服务，要最终确定并实施全面的服务禁令。”

具体来说，是运输保险和货物保险的这些服务，只有在石油和石油产品的买卖价格低于有待确定的最高价格时才被允许。该上限价格，将由参与该计划的国家决定和设定。

法国财经大报回声报援引专家的分析说，“除非七国集团国家说服其他主要买家如中国、印度和土耳其等国加入，否则，设定价格上限，基本上是没有影响的。”

俄罗斯很快就对七国集团的意见表达了不赞成。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）告诉记者，“我们可以肯定地说：这样的决定将导致石油市场的严重不稳定”，其中“欧洲和美国消费者将首先付出代价。”

俄罗斯负责能源问题的副总理亚历山大·诺瓦克（Alexandre Novak）周四警告说，俄罗斯将不再向参与设定价格上限的国家出售石油。