乌克兰打击扎波罗热核电厂附近俄基地

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乌克兰扎波罗热核电站自2022年3月落入俄军之手

乌克兰军方9月2日表示，它打击了位于南部艾内戈达（Energodar）的俄军基地，该基地离扎波罗热核电厂不远，乌克兰指责俄罗斯在国际原子能机构小组检查前，从该基地移除了武器。

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乌克兰军队在其每日简报中说，“在赫尔松和埃内戈达地区，乌克兰军队精确打击并摧毁了敌人的三个火炮系统，及一个弹药库"，“消灭了一些俄军”。

乌克兰军队还表示，在国际原子能机构（IAEA）代表团周四抵达扎波罗热（Zaporizhia）核电厂之前，俄军已将"他们所有的军事装备从工厂现场撤走"。乌克兰军方说，目前国际原子能机构调查团仍有几名成员留在这个核电工厂内。

扎波罗热核电厂是欧洲最大的核电厂，在莫斯科入侵乌克兰后不久的三月，该厂落入俄罗斯军队之手，其所在地已成为数次爆炸的目标，引起人们对核灾难的担忧。

基辅和莫斯科互相指责对方的轰炸行为。

周四上午，在国际原子能机构代表团抵达之前，乌克兰当局指责俄罗斯人自己轰炸了他们控制的艾内戈达（Energodar）市，目的是指责基辅。

在国际原子能机构总干事发表初步声明后，乌克兰总统泽伦斯基在周四晚上的视频信息中表示了不满，他称，国际原子能机构应该要求俄罗斯军队撤出这个乌克兰的核电厂。